Un adorable chien avec un casque et des lunettes noires arrive à Agra, les touristes se précipitent pour les selfies

Vous avez peut-être entendu de nombreuses histoires d’amitié avec des animaux de compagnie, mais cette histoire unique est beaucoup plus intéressante. Le chien élégant vu dans la vidéo portant des lunettes noires et un casque sur une moto Bullet s’appelle Viren. Il est venu à Agra pour voir le Taj Mahal avec son ami Akshay. Akshay est originaire du Kerala et est un acteur malayali. L’ami d’Akshay, Neeraja, était également avec lui. Elle est originaire d’Uttarakhand. Tous les trois faisaient un voyage à Leh Ladakh.

Akshay et son adorable chien Viren ont tous deux entrepris un voyage à vélo à Leh-Ladakh. Tous deux ont également visité tous les lieux célèbres qu’ils ont traversés au cours de leur voyage à Leh Ladakh. Entre-temps, ils ont été rejoints par Neeraja, son amie de Delhi. Tous trois ont atteint Agra jeudi soir et visité le Taj Mahal. Quand à la porte ouest du Taj, les gens ont vu un chien portant un casque et faisant du vélo, ils sont devenus fous et il y a eu une ruée folle pour prendre des selfies avec Viren.

Viren ne pouvait pas voir le Taj :

Dog Viren était venu voir le Taj à Agra, mais aucun animal n’était autorisé à l’intérieur du Taj Mahal. Pour cette raison, son souhait de voir l’une des merveilles du monde est resté insatisfait. Cependant, Akshay et Neeraja ont remis Viren à leurs amis du Kerala et ont réussi à voir Taj, puis ont poursuivi leur voyage.

C’est ainsi que leur voyage a commencé

Akshay est originaire du Kerala et il travaille dans des films malayalam. Il aime beaucoup visiter, voyager et découvrir de nouveaux endroits. Son chien Viren fait partie de sa famille depuis 4 ans et il est très amical avec lui. Neeraja est originaire d’Uttarakhand et suit un cours de fin d’études en foresterie dans une université du Kerala. Akshay a déclaré qu’il avait prévu ce voyage à Leh Ladakh depuis le Kerala il y a environ deux ans, mais le déclenchement de la pandémie de Covid-19 les a obligés à reporter leur plan. Cependant, lorsque la situation s’est normalisée, il était parti pour son voyage prévu tant attendu à Leh Ladakh avec son ami Viren à vélo.

Akshay lui-même a fabriqué un casque pour son chien Viren

Akshay a déclaré que son voyage était très difficile et que la sécurité était la priorité absolue pour ce voyage. Il a fabriqué un casque pour son chien Viren de ses propres mains et Viren est très mignon quand il le porte. Au moment où les gens voient le chien Viren portant un casque et assis à l’avant du vélo, ils s’arrêtent sur leur piste et ensuite ils pensent à prendre un selfie avec lui.

Pendant ce temps, Neeraja a déclaré que même aujourd’hui, peu de gens aiment les animaux. Dans de nombreux endroits, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les hôtels, restaurants, monuments, etc. « Notre chien Viren n’a pas pu entrer dans le Taj Mahal et ils déplorent cette occasion manquée. Mais ils profitent de leur voyage avec Viren. Nous sommes particulièrement très heureux de voir le Taj Mahal », a-t-elle déclaré.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici