Un adolescent Wolastoqey qui appelle au bingo est fier de parler sa langue

Debout devant une salle de bal à l’hôtel Delta de Fredericton, Wyatt Moulton, 17 ans, tient une boule de bingo et beugle les numéros. D’abord en wolastoqey, puis en anglais.

C’est la soirée bingo pour les délégués à une conférence linguistique pour les six Premières Nations Wolastoqey au Nouveau-Brunswick.

“Ça fait du bien d’appeler au bingo pour les aînés”, a déclaré l’adolescent de Neqotkuk. “C’est une façon de moderniser notre langue et d’utiliser notre langue d’une manière qui montre que notre langue peut évoluer.”

La mère et les grands-parents de Wyatt lui ont appris sa langue. De nos jours, avoir trois générations dans une même famille qui parlent toutes le wolastoqey est pratiquement inouï, a-t-il déclaré.

La conférence lui a rappelé qu’il y a beaucoup de conférenciers, et “c’est incroyable” d’être entouré d’eux.

“C’est comme si, lorsque nous travaillions ensemble, nous atteignions notre objectif commun de ramener notre langue, de reprendre notre langue, de reprendre notre espace.”

Bonne nuit, bonjour, je t’aime

Wyatt est un habitué des soirées de bingo hebdomadaires à Neqotkuk. Il traduit également des livres et des histoires.

Et après le lycée, il envisage de continuer à apprendre sa langue.

Il remercie ses grands-parents, Elders, et sa mère, Wendi Moulton, de le lui avoir transmis.

Wyatt fixe ses compétences linguistiques à un niveau “intermédiaire de base”.

“Si je voulais vraiment me flatter, je dirais probablement que j’ai la fluence d’un enfant de trois ans”, a-t-il déclaré en riant. “Je parle un peu le wolastoqey d’un tout-petit, mais j’apprends encore.”

Quand son fils grandissait, dit Wendi, elle s’assurait que la dernière chose qu’il entendait en se couchant le soir et la première chose qu’il entendait le matin étaient des mots dans sa langue.

“Wəli pemolakwiw – Bonsoir. et Wəli sapawiw — Bonjour, Kəseləmol — je t’aime », dit-elle en riant.

“Je suis tellement fière, je suis étonnée”, a déclaré Wendi en regardant son fils.

“Je suis juste heureux parce qu’il pourrait faire d’autres choses comme le feraient des adolescents de son âge, mais non, il s’est juste immergé dans notre culture. Pas seulement la langue, il joue de la batterie, il chante, il est tellement impliqué avec notre ancien mode de vie.”

Wyatt appelle les numéros de bingo alors que sa mère lui tend les boules de bingo. (Myfanwy Davies/CBC)

“Je suis assez seul”

Wyatt aimerait que d’autres personnes de son âge puissent lui parler en wolastoqey.

“Je suis assez seul quand il s’agit de parler la langue”, a-t-il déclaré.

Il est le seul de son école à être conférencier et pour lui, “ça craint vraiment”.

“J’appelle mes camarades jeunes à… apprendre autant de mots qu’ils le peuvent. Vous pourriez apprendre un mot. Vous pourriez apprendre 100 mots. Peu importe. Vos ancêtres vous entendent et ils aiment vous entendre. Alors parlez votre langue. Skicinowato nitapiyik — Nit-te psiw.”

Wendi a déclaré que son fils ne le voyait peut-être pas, mais elle pense qu’il inspire ses pairs. Elle se souvient avoir été elle-même adolescente et ne pas vouloir que ses parents lui parlent à Wolastoqey.

“Parce que ce n’était pas une chose quand je grandissais. Je me bouchais même les oreilles et je me disais ‘Aaahhh, ne me parle pas comme ça.’ Alors oui, maintenant je le regrette un peu.” Wendi a fait une pause et a ajouté: “Je suis content qu’il le ramène, vous savez.”

Les aînés «si heureux et si fiers»

Avant que le jeu de bingo ne commence, Imelda Perley, aînée et porteuse de la langue, a donné à Wyatt quelques phrases à ajouter à son répertoire d’appels au bingo.

Imelda Perley propose des cours de langue et des conseils spirituels. (Myfanwy Davies/CBC)

Ils ont ri ensemble en passant en revue les mots Wolastoqey pour les nombres et comment dire des choses telles que “nombre sauvage”, “jackpot” et “quatre coins”.

Perley a dit qu’elle avait pleuré la première fois qu’elle avait entendu Wyatt appeler une partie de bingo des Aînés jeudi soir à Neqotkuk.

“Dès que je l’ai entendu – je ne savais pas que cela allait arriver – je l’ai perdu. J’étais si heureux et si fier, et je devais aller lui dire.”

La voix de Wyatt a commencé à se fissurer alors que le jeu de bingo continuait.

Sa mère a ri quand cela s’est produit. Elle était assise à côté de lui, tirant les boules de bingo et les lui tendant une par une.

“J’adore ça. Je fais. J’adore ça”, a-t-elle dit en l’entendant parler wolastoqey.

Et elle sait que les anciens aiment aussi l’entendre.

“C’est très important pour eux de pouvoir voir et entendre un jeune parler la langue et avoir une telle passion. Oui, il est une source d’inspiration non seulement pour ses propres pairs, mais aussi pour les Aînés.”