Un adolescent ukrainien emmené par des Russes envisage de se suicider après l’isolement cellulaire | Nouvelles du monde

En octobre de l’année dernière, Tetiana Bodak était absente de chez elle dans le sud de l’Ukraine pour assister aux funérailles de sa mère.

Pendant qu’elle était sortie, des hommes russes armés et cagoulés sont arrivés et ont ordonné à son fils de 17 ans, Vlad Rudenko, de les accompagner.

Il a d’abord refusé mais s’est rendu compte qu’il n’avait guère le choix.

« Ils avaient des armes avec eux. Et j’ai compris que tout pouvait mal tourner. Alors j’ai emballé mes affaires et je suis allé avec eux. Mieux vaut ne pas les déranger », a-t-il déclaré à Sky News.

C’était le début de huit mois aux mains des Russes – étant dans des camps du territoire sous contrôle russe alors qu’il était séparé de sa famille, de sa maison et de tout ce qu’il savait et en qui il avait confiance.

Tetiana était hors d’elle.

« Il n’a pas été autorisé à partir à cause de la tragédie qui venait de nous arriver. Quand j’ai appris qu’il était déjà parti, j’étais très en colère », a-t-elle déclaré.

« Il me manquait et je m’inquiétais pour lui, surtout quand il n’y avait pas de communication, quand la connexion était coupée. J’étais très inquiète et mon fils me manquait beaucoup. »

La nouvelle vie de Vlad était celle de l’endoctrinement par les Russes.

Sur les photos qu’il envoyait sa mère d’un camp après l’autre, il commençait à changer. Ils l’ont montré brandissant une arme à feu et boxant. Il n’avait jamais pratiqué de sport auparavant.

Image:

La mère de Vlad dit que sa personnalité a semblé changer dans les camps





Mais il y avait aussi des signes plus inquiétants, des blessures, une jambe cassée et un doigt cassé.

Il y a eu des violences mentales et physiques, dit-il, et il a été puni lorsqu’il a tenté de partir.

« Je me sentais mal parce que je n’aimais pas l’endroit où j’étais, et j’ai été interrogé et on m’a demandé pourquoi j’étais parti, j’ai dit que je voulais rentrer en Ukraine », a-t-il déclaré.

« De l’argent et un appartement pour devenir russe »

Les Russes ont mis Vlad à l’isolement, dit-il, où il a envisagé de se suicider.

« C’était difficile. Cinq jours sans parler à personne.

Image:

Vlad a été mis dans un gilet pare-balles et emmené de chez lui





Image:

L’adolescent dit avoir subi des violences physiques et mentales





« Et tout ce que vous voyez, c’est quelqu’un qui vous apporte de la nourriture et vous êtes assis et vous pensez quoi faire. Vous êtes juste isolé, vous n’entendez rien, c’est comme si vous étiez sourd et je pensais au suicide. »

Les camps se trouvaient en Crimée sous contrôle russe et dans la région occupée de Kherson.

Vlad dit qu’on dit aux enfants que Ukraine est dirigé par des nazis, que leurs familles ne s’attendaient pas à ce qu’ils rentrent chez eux, et qu’on leur offre des incitations pour aspirer à la citoyenneté russe – y compris la promesse d’argent et d’appartements.

On les fait chanter l’hymne national russe.

Les Russes affirment qu’ils sauvent des enfants de la guerre pour des raisons humanitaires.

Ils disent avoir l’intention de renvoyer les enfants qui ont été évacués de la zone de conflit vers l’Ukraine lorsque les conditions y seront suffisamment sûres pour qu’ils le fassent.

Image:

Tetiana Bodak s’est lancée dans une dangereuse mission pour retrouver son fils





Les enfants « amenés de force en Russie » sont un problème qui a été « totalement exagéré », disent-ils.

De retour chez elle, Tetiana a demandé l’aide d’une ONG. Elle et une poignée de mères ont comploté avec «Save Ukraine» sur les moyens de ramener leurs enfants.

Maman interrogée après une mission de sauvetage

Pour sauver Vlad, Tetiana risquerait un voyage périlleux d’Ukraine en Pologne, puis en Biélorussie, avant de s’envoler pour Moscou et par voie terrestre à travers Russie en Ukraine occupée.

Cela a duré des milliers de kilomètres et a duré plus d’une semaine, quand finalement, elle a retrouvé son fils. Elle a rappelé le moment.

Image:

Vlad a posté cette photo d’une route ouverte alors qu’il rentrait enfin chez lui





Image:

Vlad profite maintenant du temps à la maison avec son frère Kostia





« Des larmes, des larmes. Je pleurais. Je l’ai juste serré dans mes bras et j’ai pleuré. Je n’avais aucune autre émotion, juste des larmes coulaient de mes yeux », a-t-elle déclaré.

Mais son calvaire n’était pas terminé : les Russes ont retenu Tetiana pendant six jours et l’ont interrogée pendant 10 heures, lui plaçant même un sac sur la tête, la laissant hantée par le calvaire.

« Chaque fois que j’y pense, je veux juste l’oublier, comme un cauchemar qui ne s’est jamais produit. J’ai eu beaucoup de pensées différentes.

« J’avais peur qu’ils m’aient emmenée et que je ne sois jamais revenue, et j’avais peur de ne plus revoir aucun de mes enfants, pas seulement Vlad », a-t-elle déclaré.

Un politicien russe accusé de crimes de guerre suite à des expulsions L’Ukraine a annoncé vendredi les premières charges sur les déportations présumées de milliers d’enfants vers la Russie. Deux collaborateurs ont également été inculpés pour l’incident – ​​qui aurait impliqué 48 orphelins, âgés de un à quatre ans, enlevés d’un foyer pour enfants de Kherson. Leur emplacement exact est inconnu, mais les procureurs affirment qu’ils auraient pu être adoptés illégalement ou emmenés dans des institutions russes. Les autorités ont partagé une vidéo montrant un suspect aidant à mettre les enfants dans un bus marqué du symbole pro-russe « Z ». Les noms des suspects sont expurgés dans des documents – et on pense qu’ils se trouvent en Russie ou en Crimée – mais le procès pourrait se tenir sans leur présence. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou « rejette fermement » les accusations d’enlèvement d’enfants. « Nos militaires, risquant à plusieurs reprises leur propre vie, ont pris des mesures pour sauver des enfants, pour les sortir des bombardements, qui, soit dit en passant, ont été menés par les forces armées ukrainiennes contre des infrastructures civiles », a-t-il déclaré.

Finalement, les Russes ont laissé partir les deux, pour faire le long voyage de retour vers l’Ukraine.

Ils sont coincés à Kiev maintenant, chez eux c’est trop dangereux pour y retourner à cause des bombardements russes.

Mais les soucis de Tetiana ne sont pas terminés.

Elle a dit que les huit mois de Vlad dans des camps russes l’avaient changé et qu’il ne pouvait pas s’ouvrir sur ce qui s’était réellement passé.

« Cela me fait mal d’avoir fait tout ce chemin et il me repousse. Je me sens offensé.

« Mais je le comprends, en tant que mère, je lui pardonne, car je ne connais pas toute la vérité sur ce qui lui est arrivé. Peut-être qu’il fait cela parce qu’il veut me protéger », a-t-elle déclaré.

Image:

Tetiana craint qu’il y ait beaucoup de choses que son fils ne lui parle pas de son séjour en Russie





L’ONG qui a aidé Tetiana à ramener Vlad dit que les autres laissés pour compte sont transformés en jeunes Russes pour aider à la guerre contre l’Ukraine.

Mykolo Kuleba, de Save Ukraine, a déclaré à Sky News : « Le pire, c’est que ces enfants vont grandir avec la haine de l’Ukraine.

« Ils vont grandir et recevoir la citoyenneté russe et aller se battre contre l’Ukraine pour comprendre que l’Ukraine est l’ennemi, et j’ai très peur que nous perdions des milliers, voire des centaines de milliers d’enfants, à qui la Russie a lavé le cerveau. »

Vlad est peut-être de retour sur le sol ukrainien, mais le traumatisme infligé par les Russes est toujours avec lui et sa mère.

À travers l’Ukraine occupée et au plus profond de la Russie, tant d’autres comme lui ne sont pas encore rentrés et ne le seront peut-être jamais.

