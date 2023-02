Un adolescent turc tiré des décombres d’une tour de dix étages par des sauveteurs britanniques demande des livres sur Harry Potter

ENTOMBÉE dans les décombres du tremblement de terre pendant 117 heures, une adolescente a été libérée par des sauveteurs britanniques et leur a dit : « S’il vous plaît, apportez mes livres Harry Potter.

Après près de cinq jours pris au piège face contre terre dans l’obscurité, Ikbal Cil, 15 ans, a été libéré sous une tour de dix étages effondrée dans la ville de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie.

Une adolescente sauvée après des jours dans les décombres du tremblement de terre a demandé ses livres Harry Potter Crédit : Peter Jordan

Les destructions causées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie ont laissé des scènes qui rappellent le 11 septembre Crédit : Reuters

Rob Davies, chef d’équipe de l’association caritative de sauvetage britannique SARAID, a déclaré au Sun dimanche: “Tout ce qui l’intéressait, bénisse-la, c’était ses livres Harry Potter.

“Nous avons dû les écarter pour la rejoindre, mais elle a dit par l’intermédiaire d’un interprète : ‘Pouvez-vous également apporter mes livres avec moi s’il vous plaît’.”

La jeune fille, qui s’en est miraculeusement sortie indemne aux premières heures d’hier, a été placée sur une civière et transportée en ambulance à l’hôpital.

C’est une histoire de ténacité humaine et d’espoir à Kahramanmarasş, une ville d’un million d’habitants, proche de l’épicentre du tremblement de terre d’il y a six jours.

La catastrophe a jusqu’à présent fait près de 22 000 morts dans le sud de la Turquie et plus de 3 500 dans le nord de la Syrie.

En voyant le béton brisé et le métal mutilé où Ikbal a été retrouvé, il est difficile de croire que quelqu’un aurait pu survivre aux événements tragiques de lundi dernier.

Sengul, quatre ans, a été secouru après des jours ensevelis par des bâtiments effondrés Crédit : Getty

Aliye, deux ans, a été libérée après 133 heures coincée dans les décombres Crédit : Getty

Le centre-ville autrefois florissant de Kahramanmaras ressemble maintenant à la façon dont Ground Zero à Manhattan s’est occupé de l’attaque terroriste du 11 septembre contre les tours jumelles du World Trade Center en 2001.

Pourtant, l’incroyable Ikbal a survécu en étant enterré vivant pendant près de cinq jours sans nourriture ni eau, alors que les températures sont tombées à -10 ° C, un danger pour la vie.

Il y a eu d’autres évasions étonnantes, par des personnes de tous âges en Turquie et en Syrie après deux tremblements de terre géants et d’innombrables répliques sismiques qui ont semé la destruction.

Après des jours de terreur, Aliye Dagli, un chérubin de deux ans, a été sauvé des décombres dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, hissé hier à la lumière du matin.

Une heure plus tôt, dans le district d’Islahiye, dans la région, Sengul Karabacak, quatre ans, a été libérée des décombres de sa maison familiale.

‘Veuillez trouver ma femme’

Son papa Minik a également été sauvé mais a supplié les sauveteurs : « J’ai aussi une femme. S’il vous plaît, trouvez ma femme.

Environ 80 000 personnes sont soignées dans les hôpitaux de la zone sinistrée, tandis que plus d’un million se sont retrouvées sans abri dans le froid mordant.

Les autorités sanitaires turques affirment qu’il y a plus de 260 enfants blessés qu’ils n’ont pas pu identifier, car ils sont tellement traumatisés, et ce chiffre devrait augmenter dans les jours à venir.

Une fillette de six mois à l’hôpital de la ville d’Adana n’est connue que sous le nom d’Anonyme, car les médecins traitent des dizaines d’enfants dont les parents sont morts ou introuvables.

Même les enfants plus âgés ont du mal à s’identifier aux médecins, tel est leur traumatisme.

Le chirurgien pédiatre Dr Ilknur Banlicesur a déclaré : « À cause du choc, ces enfants ne peuvent pas vraiment parler.

“Ils connaissent leurs noms. Une fois qu’ils seront stabilisés quelques jours plus tard, nous pourrons essayer de parler.”

Le Sun’s Earthquake Appeal a jusqu’à présent collecté 900 000 £ pour fournir de la nourriture, des kits d’hygiène, des couvertures et des tentes désespérément nécessaires.

Mais avec le nombre total de morts des séismes maintenant supérieur à 25 000, l’ONU a averti que ce nombre devrait “plus que doubler”.

Les sauveteurs ont également découvert des animaux piégés et blessés au milieu des décombres Crédit : Reuters

Le chef de l’aide des Nations Unies, Martin Griffiths, en visite à Kahramanmaras, a déclaré : « C’est profondément choquant. . . que ces montagnes de décombres retiennent encore des gens, dont certains sont encore vivants.

Pendant ce temps, la colère monte face à la mauvaise qualité de nombreux bâtiments détruits par les tremblements de terre.

Dans les provinces de Gaziantep et de Sanliurfa, la police turque a arrêté 12 personnes à ce sujet, a-t-on appris hier.

Parmi les détenus figuraient des sous-traitants, a indiqué l’agence de presse DHA.

D’autres arrestations sont attendues après que le procureur de Diyarbakır, l’une des dix provinces turques touchées par les séismes, a émis hier des mandats d’arrêt contre 29 personnes.

Le ministère turc de la Justice a ordonné aux procureurs des dix provinces touchées de mettre en place des “bureaux d’enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre”.

Pendant ce temps, The Sun a rejoint dimanche le chef de sauvetage de SARAID, Rob, 52 ans, et son équipe de 19 personnes alors qu’ils poursuivaient leur travail hier.

Décrivant le sauvetage d’Ikbal, Rob a raconté comment son groupe basé à Bath avait été appelé par les coordinateurs de l’ONU pour déployer leur équipement spécialisé de localisation sonore après que les habitants aient entendu un téléphone portable sonner du plus profond des décombres.

Le père d’un Rob a déclaré: «Nous avons appelé au silence complet, attaché des capteurs à différentes parties des décombres et commencé à tapoter.

“Les gens savent que le tapotement est une action humaine d’en haut, alors ils vont taper en arrière.

« Bientôt, nous avons pu entendre un léger tapotement. Ikbal criait probablement aussi, mais elle était si profondément ensevelie que personne ne l’aurait entendue.

« L’équipement de localisation sonore ne capte parfois pas les cris à cause des fréquences.

“Et elle était sous un bon mètre quatre de béton armé, avec des débris sur elle aussi.”

Une pelle mécanique, conduite par un local, a alors été mise au travail. Un autre membre de l’équipe SARAID, l’ingénieur de sauvetage Alex Rodgers, a révélé : « En quelques minutes, par pure chance, l’excavatrice a enlevé une grosse poutre et a exposé un très petit trou dans la dalle.

Le chat blanc Cédric

“L’un des membres de l’équipe de secours locale s’est précipité et a crié qu’il avait repéré une personne – Ikbal, 15 ans, alerte et de bonne humeur, démentant le fait qu’elle avait été ensevelie dans le noir pendant des jours.”

Alex, 36 ans, ingénieur civil de Stansted, Essex, a ajouté: «Elle était coincée sous une dalle, face contre terre, les deux jambes apparemment coincées.

“J’ai rampé sous la dalle à côté de la victime pour évaluer l’état du béton. Elle m’a attrapé la main et a refusé de me lâcher.

“J’ai continué à essayer de la réconforter pendant que l’équipe à l’extérieur enlevait les décombres.

“Nous avons discuté de son chat blanc, Cédric, qui avait disparu. Elle était si bavarde et nonchalante.”

Alex a installé un accessoire pour soutenir la dalle tandis que d’autres sauveteurs ont creusé des décombres et des meubles qui emprisonnaient les jambes d’Ikbal.

Avec l’aide de l’équipe allemande partenaire de SARAID, AtFire, Iqbal a ensuite été transféré dans une ambulance.

SARAID, qui dépend des dons du public, a également libéré jeudi sa mère Serpa, 33 ans, et sa fille Hamza, six ans, sous un immeuble de six étages effondré à Kahramanmarasş.

Rob a déclaré: «La mère était derrière un radiateur qui avait été écrasé, bloquant l’entrée. Nous ne savions pas que sa fille était à côté d’elle.

« Nous avons percé un trou dans le béton et installé une de nos caméras qui produit une image numérique à 360 degrés.

“Au moment où il est entré, la mère l’a attrapé. Nous savions qu’elle était lucide et qu’ils n’étaient pas blessés.

“Elle a étreint notre ambulancier qui est allé les évaluer.

Les sauveteurs travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de localiser et de libérer les survivants Crédit : Getty

Rob dit que les gens peuvent survivre sous les décombres pendant cinq à dix jours, selon leurs blessures, la météo et l’accès à l’eau.

Il a ajouté : « Parfois, vous voyez des sauvetages miracles après plus de 30 jours.

“Cela pourrait bien arriver en Turquie avec la façon dont les bâtiments se sont effondrés, laissant des poches d’air.

“Nous voulons faire sortir autant de personnes vivantes que possible.”

Il est facile d’apporter une contribution indispensable à l’appel de The Sun

Brave Kopuk recherche sur

Le chien de sauvetage Kopuk se bat contre ses blessures pour retrouver des survivants du tremblement de terre Crédit : Getty

Un chien de sauvetage HERO a aidé à rechercher les victimes de la dévastation du tremblement de terre en Turquie – bien qu’il se soit coupé les pattes en rubans sur les décombres.

Golden Labrador Kopuk a subi des lacérations aux quatre pattes, qui ont nécessité des points de suture.

Kopuk travaille parmi les bâtiments effondrés de la ville de Malatya depuis la catastrophe survenue il y a six jours.

Il a aidé à localiser une victime de 60 ans, Meral Nakır, qui a été retirée vivante des décombres après avoir été enterrée pendant 77 heures après la catastrophe de lundi.