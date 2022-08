Un adolescent tué dans l’accident de Lake in the Hills la semaine dernière identifié, une veillée aux chandelles est prévue – Shaw Local

Une veillée est prévue pour le jeune de 17 ans qui a été tué dans un accident de Lake in the Hills la semaine dernière.

Riely Jacob Teuerle de Lake in the Hills est décédé au Northwestern Medicine Hospital de Huntley après avoir été impliqué dans un accident de capotage mardi soir 2 août, a annoncé mercredi le bureau du coroner du comté de McHenry.

“Riely était un employé fidèle et apprécié des Rookies à Huntley”, selon La nécrologie de Teuerle. « Riely était un fils, un frère, un oncle, un petit-fils, un neveu, un cousin et un ami aimant et dévoué. Il adorait passer du temps et gâter ses 3 neveux et 4 nièces.

Teuerle allait être en terminale cette année à l’école secondaire HD Jacobs d’Algonquin, selon la nécrologie.

L’accident a été signalé vers 22 heures près de Rakow Road entre les routes McHenry et Pyott. Trois véhicules, une Honda Civic, une Nissan Sentra et une Volkswagen Passat, étaient impliqués.

Teuerle était sur le siège passager avant de la Volkswagen au moment de l’accident, ont indiqué les autorités.

Les conducteurs de la Volkswagen et de la Nissan ont également été transportés à l’hôpital, mais leurs blessures n’ont pas été divulguées.

Il y aura une veillée aux chandelles jeudi à 19 h au parc Towne à Algonquin, selon les publications sur les réseaux sociaux de ceux qui connaissaient personnellement Teuerle.

Il y aura également des visites et un service pour Teuerle le samedi 12 août au salon funéraire Miller à West Dundee, selon la nécrologie.