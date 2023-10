Un adolescent thaïlandais soupçonné d’avoir tué deux personnes lors d’une fusillade dans un centre commercial a utilisé une arme de poing modifiée à blanc, selon la police

Selon les autorités, mercredi, un adolescent de 14 ans aurait ouvert le feu dans un grand centre commercial de la capitale Bangkok, en Thaïlande.

Le garçon aurait assassiné un citoyen chinois et birman et blessé cinq autres personnes lors de l’attaque.

Une arme de poing à blanc pourrait avoir été modifiée pour tirer de vraies balles lors de la fusillade de masse, selon la police thaïlandaise.

L’adolescent qui aurait abattu deux personnes et blessé cinq autres personnes dans un grand centre commercial du centre de la capitale thaïlandaise a utilisé une arme de poing à blanc qui avait été modifiée pour tirer de vraies balles, a annoncé mercredi la police.

Le suspect a été arrêté moins d’une heure après les premiers coups de feu mardi après-midi au Siam Paragon Mall, l’une des destinations commerçantes les plus importantes et les plus huppées de Bangkok.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait un adolescent aux cheveux longs détenu par la police. Les principaux médias thaïlandais ont rapporté qu’il avait 14 ans et qu’il était étudiant dans une école privée de Bangkok. Le chef de la police récemment nommé, Torsak Sukvimol, a déclaré que le suspect avait été traité pour maladie mentale et avait donné un récit incohérent de ses actions à la police après son arrestation, affirmant que des voix lui disaient quoi faire.

La police a refusé mercredi de fournir plus de détails personnels sur le garçon, citant les lois sur la protection de la vie privée et les procédures juridiques concernant les enfants âgés de 15 ans ou moins accusés d’avoir commis un crime.

Mais la police. Le colonel Noppadon Tiammetha, chef du commissariat de Pathumwan à Bangkok, a déclaré à l’Associated Press que le suspect faisait l’objet de cinq chefs d’accusation : meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, possession d’une arme à feu sans permis, port d’arme à feu dans un lieu public sans permis, et tirer en public sans permis.

Il a identifié le touriste chinois tué comme étant Jinnan Zhao, 34 ans, qui voyageait avec deux enfants d’environ 5 ans. Poh Teck Tung, une organisation caritative thaï-chinoise, a déclaré que les enfants étaient des jumelles et qu’elle offre son soutien à la famille.

Le chef adjoint de la police nationale, Samran Nualma, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que le suspect « avait utilisé un pistolet à blanc, un pistolet en plastique, et l’avait adapté pour utiliser de vraies balles ». Il a ajouté que les autorités envisageaient de réglementer ces éléments.

Les répliques d’armes sont populaires parmi les passionnés militaires en Thaïlande et peuvent être achetées librement. La police de plusieurs pays a fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont ces armes peuvent être converties pour utiliser des balles réelles, bien que les experts diffèrent sur la difficulté du processus. L’octroi de licences pour les armes réelles est restreint en Thaïlande et limité aux personnes de 20 ans ou plus. La peine pour possession illégale d’une arme à feu peut aller jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 538 $.

Le ministre du Tourisme et des Sports Sudawan Wangsuppakitkosol, également présent à la conférence de presse, a évoqué la nécessité de rétablir la confiance.

« Nous discuterons avec la police nationale de la mise en place de mesures de sécurité dans les centres commerciaux et dans les communautés pour prévenir de tels incidents », a-t-elle déclaré.

La Thaïlande compte sur son industrie touristique autrefois robuste pour une reprise économique complète après la pandémie de coronavirus. Cela est particulièrement encourageant pour les visiteurs chinois, qui, avant la pandémie, constituaient de loin le groupe national le plus important. Mais les médias sociaux chinois ont récemment été remplis d’avertissements concernant la sécurité en Thaïlande en raison de certains crimes très médiatisés et d’opérations frauduleuses.

Le Premier ministre Srettha Thavisin, qui a prononcé mercredi un discours prévu lors d’un événement professionnel au centre commercial, a déclaré qu’il avait appelé l’ambassadeur chinois et lui avait présenté ses excuses pour « l’incident malheureux ».

PAYS AYANT UN CONTRÔLE STRICT DES ARMES À FEU, FRAPPÉS PAR DES TIRURES DE MASSE RÉCENTES ET DES VIOLENCES ARMÉES

Srettha a déclaré qu’il avait assuré que le gouvernement thaïlandais faisait tout ce qu’il pouvait pour aider, et l’envoyé a à son tour offert son soutien et sa compréhension et a déclaré que la fusillade n’affecterait pas « la confiance du gouvernement chinois et des touristes chinois ».

Siam Paragon a installé des détecteurs de métaux à ses entrées lors des tensions politiques il y a plusieurs années, mais récemment, ils n’ont été surveillés que de manière occasionnelle. Mercredi, les agents de sécurité procédaient à des fouilles manuelles des sacs des clients aux entrées. À l’intérieur, des ouvriers réparaient la devanture d’un magasin de luxe qui aurait été endommagé par les coups de feu.

« Si ce n’était pas nécessaire, je ne viendrais pas ici aujourd’hui. J’éviterais d’être ici pour le moment », a déclaré Chanon Vongsanitkul, une étudiante thaïlandaise de 18 ans. « Le système de sécurité n’est pas très bon. Il est encore très lâche. »

Dean Liu, un touriste chinois de 37 ans, semblait détendu.

« J’ai toujours confiance en la Thaïlande. Je crois dans la manière dont la Thaïlande gère la situation. Cela ne m’affecte donc pas beaucoup », a-t-il déclaré.

Le touriste israélien Eyal Sheffer, 53 ans, a déclaré qu’il n’était pas inquiet.

« En gros, nous venons d’Israël. Pour nous, c’est quelque chose de très habituel donc ce n’est pas si menaçant. C’était hier soir et aujourd’hui nous sommes venus », a-t-il déclaré. « Nous nous sentons en sécurité ici. Nous faisons confiance à la police locale qui s’occupera de tout, et c’est calme ici. »

Un prince malaisien qui se trouvait dans un hôtel de luxe voisin avec sa famille au moment de la fusillade a raconté que des gens criaient et sortaient en courant du centre commercial. Tunku Ismail Idris a déclaré que lui et son équipe de sécurité avaient créé un bouclier humain pour protéger sa famille terrifiée alors qu’ils fuyaient vers l’ambassade de Singapour à proximité, au milieu du chaos.

« J’ai encore des images de moi disant à mes enfants ‘tout ira bien’… et leur disant de faire profil bas en attendant la voiture », a-t-il écrit sur Facebook. « C’est ma pire expérience de ma vie : protéger mes enfants d’un tueur. Deux personnes sont mortes. Que Dieu bénisse leurs âmes innocentes. »

La violence armée n’est pas rare en Thaïlande, même si les fusillades de masse sont rares. Il y a environ 10 armes pour 100 habitants en Thaïlande, y compris celles détenues illégalement, contre moins d’une pour 100 en Malaisie voisine, selon GunPolicy.org, un projet de l’Université australienne de Sydney.

Les fusillades de mardi ont eu lieu quelques jours avant que les Thaïlandais ne célèbrent l’anniversaire du plus grand massacre commis par un individu dans le pays, une attaque à l’arme à feu et au couteau dans une garderie rurale d’une province du nord-est qui a tué 36 personnes, pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, le 6 octobre. , 2022.

En 2020, un soldat mécontent a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être finalement tué par celles-ci.