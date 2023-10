Un adolescent thaïlandais accusé de meurtre suite à une fusillade dans un centre commercial avec une arme à blanc

Un garçon de 14 ans a été accusé de meurtre avec préméditation et de possession illégale d’une arme à feu.

Deux personnes sont mortes et cinq ont été blessées dans la fusillade du centre commercial Siam Paragon.

La police a déclaré que le garçon avait adapté une arme à feu largement vendue destinée à tirer à blanc.

Les autorités thaïlandaises ont inculpé mercredi un garçon de 14 ans de meurtre avec préméditation et de possession illégale d’une arme à feu après une fusillade dans un centre commercial de Bangkok, utilisant ce que la police a qualifié de pistolet modifié destiné à tirer à blanc.

Deux personnes, un ressortissant chinois et un ressortissant birman, sont mortes et cinq ont été blessées dans la fusillade survenue mardi au centre commercial Siam Paragon, la dernière violence armée à avoir choqué la Thaïlande au cours des trois dernières années. L’accusé avait souffert d’une dépression psychologique avant la fusillade, a indiqué la police.

Mais un tribunal a rejeté une demande de la police visant à placer l’accusé en détention dans un établissement de santé psychiatrique et a ordonné son placement en détention pour mineurs, selon un document judiciaire consulté par Reuters.

L’accusé fait face à cinq chefs d’accusation, dont possession illégale d’une arme à feu, port illégal d’une arme à feu en public et décharge illégale d’une arme à feu en public, a déclaré le général de division Nakarin Sukhontawit à Reuters.

La fusillade a éclaté mardi après-midi dans le centre commercial du centre commercial animé de Bangkok, envoyant des centaines d’acheteurs paniqués se précipiter vers les sorties, certains hurlant alors que des coups de feu retentissaient.

LIRE | La police arrête un garçon de 14 ans après la mort de trois personnes dans une fusillade dans un centre commercial de Bangkok

L’accusé s’est rendu après que la police l’ait coincé dans un magasin de meubles de créateurs. Les fusillades de masse sont rares en Thaïlande, mais la violence armée et la possession d’armes à feu sont courantes. Les règles de possession sont strictes, mais les armes à feu peuvent être modifiées et obtenues illégalement, la plupart étant passées clandestinement de l’étranger.

La police a déclaré que le garçon avait adapté une arme largement vendue destinée à tirer à blanc.

La voix lui a dit de tirer

Ces violences surviennent trois jours après le premier anniversaire du pire massacre commis en Thaïlande, au cours duquel 35 personnes, dont 22 enfants, ont été assassinées dans une crèche d’une ville du nord-est de la Thaïlande, lors d’une attaque à l’arme à feu et au couteau qui a duré plusieurs heures par un ancien policier qui plus tard, il s’est suicidé.

En 2020, un soldat a tué par balle au moins 29 personnes et en a blessé 57 autres lors d’un déchaînement qui a touché quatre endroits autour de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays.

Siam Paragon est le centre commercial le plus célèbre de Thaïlande, attirant quotidiennement des foules d’acheteurs nationaux et étrangers vers ses magasins haut de gamme, son aquarium, son cinéma et son aire de restauration. C’était l’endroit le plus photographié sur Instagram en 2013.

Mercredi, des fleurs ont été déposées devant le centre commercial lors de sa réouverture, tandis que des ouvriers ont été vus en train de remplacer la façade brisée d’un magasin Louis Vuitton.

Le Premier ministre Srettha Thavisin a assisté à un événement technologique au centre commercial et a déclaré aux journalistes que l’accès aux armes à feu, y compris celles qui peuvent être modifiées, était une question que son gouvernement aborderait avec la police.

Srettha a dit :

Ils peuvent acheter [guns] en ligne. Nous devons donc restreindre davantage l’accès des jeunes à ces choses dangereuses. Nous travaillerons sur le processus politique en contrôlant les armes à feu et en rendant leur accès plus difficile.

La fusillade est survenue alors que le nouveau gouvernement de Srettha tente de stimuler une économie chancelante en augmentant les arrivées de touristes dans ce qui est l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Asie, notamment en offrant une entrée sans visa aux citoyens chinois, un marché crucial pour la Thaïlande.

L’ambassade de Chine à Bangkok a déclaré que Srettha avait appelé son ambassadeur et s’était engagé à « renforcer la gestion de la sécurité publique afin d’offrir un environnement fiable et sûr aux Chinois voyageant en Thaïlande ».

Le chef de la police nationale, Torsak Sukvimol, a déclaré que le tireur présumé suivait un traitement psychologique et n’avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits lorsqu’il a commencé à tirer.

Les enquêteurs étudiaient ses antécédents et prévoyaient de parler à des amis, notamment à des joueurs en ligne, de son état mental.

« Nous devrons enquêter sur l’accusé pour déterminer s’il a eu un comportement violent et agressif auparavant », a déclaré Torsak, qui a rencontré le garçon peu après la fusillade.

« Au départ, je lui ai parlé pour le calmer… il avait l’air d’entendre quelqu’un lui parler, il entendait des choses, un bruit, il disait, il lui disait de tirer », a-t-il déclaré aux médias.