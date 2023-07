Un adolescent texan disparu retrouvé vivant plus de huit ans après sa disparition | Nouvelles américaines

Un adolescent texan disparu a été retrouvé vivant après avoir disparu il y a plus de huit ans.

Rudy Farias a été porté disparu à Houston, Texas le 6 mars 2015 à l’âge de 18 ans.

Il a été vu pour la dernière fois en train de promener ses deux chiens, près de chez lui, selon les autorités. Les deux chiens sont ensuite retournés à la maison sans leurs laisses.

Après une inquiétude à l’échelle nationale, le Texas Center for the Missing a déclaré samedi que M. Farias avait été « localisé en sécurité » et se rétablissait dans un hôpital.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Les raisons de sa disparition restent inconnues, mais des membres de sa famille ont déclaré qu’il souffrait de dépression, en particulier après la mort de son frère aîné dans un accident de moto des années avant sa disparition, selon NBC.

« Il a vu son meilleur ami mourir juste devant lui », a déclaré Brenda Paradise, une détective privée engagée par les Faria, en avril 2015.

En savoir plus:

Des milliers d’élèves manquent à l’école et les autorités ne savent pas où ils se trouvent

Une fille disparue qui est apparue dans « Unsolved Mysteries » de Netflix a été retrouvée

« Son frère était son meilleur ami au monde. Il vient de traverser bien plus que n’importe qui de son âge. »

La police de l’époque ne soupçonnait aucune activité criminelle.

« Cette famille a traversé tellement de choses », a déclaré Mme Paradise.

« Quoi qu’il se soit passé, une mère a besoin de réponses à propos de son fils. »