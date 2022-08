Un adolescent tchèque commente les attouchements de fesses à l’US Open (VIDEO)

Sara Bejlek a été vue en train d’être caressée dans le dos et embrassée par son père et son entraîneur

La joueuse de tennis tchèque Sara Bejlek a raconté aux fans de tennis que les scènes qui ont vu son père et son entraîneur célébrer une victoire avec elle à l’US Open « ne se reproduira plus », après un un clip les montrant la tapotant plusieurs fois sur le derrière a déclenché un débat.

La jeune fille de seize ans est devenue virale après s’être qualifiée pour son tout premier tournoi du Grand Chelem en rencontrant Heather Watson.

Dans les instants qui ont suivi la victoire, des caméras ont filmé deux hommes identifiés plus tard comme le père et l’entraîneur de la jeune fille célébrant le triomphe en lui tapotant le dos et, dans le cas de son père, en l’embrassant sur la bouche.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été indignés par l’affichage, exigeant que la tournée féminine WTA enquête sur l’incident.

“Il n’y a absolument aucune raison de toucher une fille de 16 ans sur ses fesses comme ça. C’est plus qu’inapproprié”, un spectateur a tweeté du “sinistre” échanger.

“Au fur et à mesure que la vidéo progressait, c’était de pire en pire.”

“La WTA doit se pencher là-dessus, d’autant plus que ces jeunes filles voyagent [with] hommes dès le plus jeune âge. Vous pouvez aussi dire que c’est le père ou quoi que ce soit d’autre, mais est-ce que ton père te touche les fesses comme ça, “ une autre partie a posé.

Au lendemain de la fureur, cependant, Bejlek a rompu son silence à ce sujet.

“Bien sûr, j’ai vu la vidéo. C’était une réaction spontanée de toute l’équipe. Nous nous sommes réjouis”, l’adolescent a expliqué aux journalistes.

“Cela peut certainement sembler gênant et inconfortable pour certains, mais nous en avons déjà discuté avec l’équipe. Cela ne se reproduira plus.” elle a juré.

Bejlek a depuis quitté le tournoi après avoir perdu contre la numéro 35 mondiale russe Liudmila Samsonova à Flushing Meadows.

Avant la défaite 6-3, 6-1, cependant, la recrue a également répondu aux critiques adressées à son père et à son entraîneur.

“Papa est mon père et le sera toujours. Et je connais l’entraîneur depuis que j’ai huit ans. Il m’enregistre, il me masse”, elle a expliqué.

“Si quelque chose de similaire se produisait en République tchèque, personne ne s’en occuperait. Mais puisque nous sommes en Amérique, tout le monde le commente”, Bejlek a déclaré, faisant écho à des commentaires similaires faits par des Tchèques en ligne.

“Mais comme je l’ai dit, nous avons parlé et cela ne se reproduira plus”, Bejlek a ajouté.