Pendant des années, le sujet des personnes handicapées, y compris la dyslexie, était tabou en Inde, on n’en parlait généralement pas ou on n’y accordait pas beaucoup d’attention. Cependant, en 2007, Aamir Khan a attiré l’attention du grand public sur la dyslexie à travers le film Taare Zameen Par et a prouvé que l’on peut accomplir des merveilles malgré la dyslexie.

Le film a montré que l’on pouvait surmonter les lacunes imposées par la dyslexie et réussir dans la vie. Avec un peu de recherche, on trouvera certainement des cas réels qui témoignent de ce fait et l’exemple le plus récent est celui d’Oliver Chadwick, né au Royaume-Uni.

Oliver Chadwick, 18 ans, a reçu un diagnostic de dyslexie sévère à un très jeune âge et est incapable de lire ou d’écrire correctement. Sa capacité de lecture est celle d’un enfant de 6 ans. Cependant, malgré les obstacles, Oliver a pu obtenir des notes A * AA dans ses A-Levels et a obtenu une place à l’université. Il s’agit en effet d’une réalisation massive, étant donné que les personnes gravement dyslexiques ne sont généralement pas censées faire grand-chose dans les études.

Parlant de sa réussite à Somerset Live, Oliver a déclaré que la dyslexie affecte moins une personne que les autres ne le pensent. Il dit que bien que la plupart des gens n’attendent pas grand-chose d’une personne dyslexique, il a généralement fait face à des problèmes triviaux comme ne pas être capable de déchiffrer les signes. Sa mère Sophie se souvient de la première fois où ils ont réalisé qu’elle était différente.

Elle a dit à Somerset Live que pendant ses premiers jours d’école, il répondait toujours «des pommes de terre et des haricots» lorsqu’on lui demandait ce que l’école avait pour le déjeuner. C’est plus tard que la famille d’Oliver s’est rendu compte qu’il était incapable de lire le menu. Même maintenant, il ne peut pas lire les menus, mais il s’est beaucoup amélioré dans l’interprétation des signes, a déclaré Sophie.

Il a suivi des cours avec la Dyslexia Association mais a arrêté d’y aller parce qu’il ne s’améliorait pas. Depuis ce temps, Sophie a parlé avec deux spécialistes qui ont confirmé qu’Oliver est la personne la plus sévèrement dyslexique qu’ils aient jamais rencontrée. Avant l’école secondaire, ils ont cessé d’essayer de lui donner des cours spéciaux et l’ont laissé suivre le chemin habituel, bien que certains assistants d’enseignement lui aient été donnés.

Suivre la voie habituelle a fonctionné pour Oliver car sa détermination lui a permis d’obtenir A * AA dans ses niveaux A. Il s’est maintenant inscrit à l’Université de Bristol pour un diplôme en mathématiques et en ingénierie, où un soutien aux compétences d’étude, un mentor de troisième cycle et un mentor de sa classe lui seront proposés.

