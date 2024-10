Un adolescent sera jugé dans la fusillade mortelle de Deanta Dorsey au centre commercial Edmondson Village, à Baltimore

BALTIMORE — Le procès d’un adolescent accusé dans la fusillade mortelle de Deanta Dorsey, 16 ans, en janvier 2023, au centre commercial Edmondson Village, devrait commencer jeudi.

Daaon Spears est l’une des deux personnes accusées de meurtre dans le meurtre de Dorsey. Lui et Bryan Damari Johnson, tous deux âgés de 18 ans, font également face à quatre chefs d’accusation chacun, de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre au premier degré, les autorités alléguant que les balles qu’ils ont tirées ont blessé quatre autres personnes en plus de Dorsey.

Les avocats ont terminé mardi la sélection d’un jury pour trancher le cas de Spears, qui était arrêté en février 2023. Johnson, qui a été inculpé en juillet, doit comparaître devant le tribunal en décembre. Les accusés étaient tous deux âgés de 16 ans au moment de la fusillade, ce qui a secoué les étudiants et les professeurs au lycée Edmondson-Westside voisin, où Dorsey était étudiant, mais ils sont jugés comme des adultes.

Les proches de Dorsey ont enduré près de deux années éreintantes à attendre que l’un des tireurs présumés soit jugé après avoir appris « que leur fils et neveu bien-aimés ont été tués pendant l’heure du déjeuner », a déclaré mardi aux journalistes Thiru Vignarajah, l’avocat de la famille de Dorsey.

« Il était aimé non seulement de cette famille, mais de tout le monde, dans son école et sa communauté », a déclaré Vignarajah. « Il était intelligent. Il était pensif. C’était un fils formidable. C’était un grand frère. C’était un grand ami. Cette famille endure l’inimaginable. … L’idée qu’il puisse aller déjeuner au centre commercial Edmondson Village de l’autre côté de la rue et ne pas rentrer à la maison est inimaginable.

L’avocat de Spears, Brandon T. Taylor, a exhorté les observateurs à prêter attention aux preuves de l’affaire.

« Condamner un homme innocent n’est une justice pour personne », a déclaré Taylor avant le procès.

Johnson n’a pas d’avocat répertorié dans les archives judiciaires en ligne.

Les policiers ont convoqué des détectives des homicides à l’extérieur du centre commercial Popeyes vers midi le 4 janvier 2023, après avoir découvert une scène chaotique où jusqu’à cinq personnes étaient au sol, « souffrant de blessures apparentes par balle », ont écrit les enquêteurs dans documents de facturation pour Spears.

Dorsey ne répondait pas, selon les documents. Les médecins l’ont emmené au Shock Trauma Center de l’Université du Maryland, où il est décédé le même jour.

Selon les documents d’accusation, l’une des autres victimes a reçu une balle dans la cuisse droite. Un autre a été blessé par balle au dos et à la jambe. L’un d’entre eux a reçu une balle dans la cheville. Une balle en a frôlé un quatrième dans le dos. Tous ont été emmenés soit à l’hôpital Shock Trauma, soit à l’hôpital Sinaï.

Pendant qu’ils recevaient des soins, la police examinait la scène du crime, les techniciens du laboratoire criminel récupéraient les douilles de cartouches de 9 mm et les détectives recherchaient des vidéos.

Les images récupérées par la police montraient Spears entrant dans sa résidence sur Edmondson Avenue avant la fusillade, « rencontrant le deuxième tireur » et se dirigeant vers les lieux, où « tous deux ont utilisé des armes de poing pour tirer » sur Dorsey et les autres victimes, selon les documents d’accusation. Spears aurait fui à pied sur Colborne Road.

Des témoins « ont visionné la vidéo et/ou des images fixes de la vidéo et ont identifié l’un des tireurs comme étant Daaon Spears », ont écrit les détectives.

Les enquêteurs armés d’un mandat ont fouillé le domicile de Spears plus d’un mois après la fusillade et ont trouvé « des vêtements correspondant aux vêtements vus sur la vidéo » dans sa chambre ainsi qu’une arme de poing Taurus Millennium PT-111 Pro 9 mm chargée d’une cartouche dans la chambre et de 28 dans le magazine ci-joint, selon les documents d’accusation.

Les chargeurs capables de contenir plus de 10 cartouches sont considérés comme des chargeurs « de grande capacité » dans le Maryland, et la loi de l’État stipule qu’il est illégal de les acheter et de les vendre ou de les utiliser dans le cadre d’un crime ou d’un crime de violence, mais pas d’en être en possession. Spears fait face à plusieurs infractions liées aux armes à feu, mais n’est pas accusé d’avoir utilisé un chargeur étendu.

Les documents d’accusation indiquent que la loi interdisait à Spears de détenir une arme à feu, non seulement parce qu’il avait moins de 21 ans, mais aussi parce qu’il avait été reconnu coupable d’un crime disqualifiant par un tribunal pour mineurs. Les dossiers des tribunaux pour mineurs sont confidentiels dans le Maryland et on ne sait pas exactement de quoi Spears a été reconnu coupable en tant que mineur.

Les détectives ont écrit dans les documents d’accusation de Johnson qu’ils l’avaient identifié comme une « personne d’intérêt » dans la fusillade après avoir examiné « une quantité considérable de séquences vidéo ». Le 24 juin, les enquêteurs ont prélevé de l’ADN sur Johnson au centre de détention du comté de Washington.

Ils ont comparé son échantillon à celui prélevé sur « un élément à valeur probante » qui avait été « abandonné par l’un des suspects non identifiés », selon les documents d’accusation. Les détectives ont déclaré que l’analyse ADN avait révélé une correspondance.