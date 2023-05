Un adolescent se promène lors d’un événement de blessure au cerveau des semaines après avoir reçu une balle dans la tête pour avoir frappé à la mauvaise porte

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Ralph Yarl – un adolescent noir qui a reçu une balle dans la tête et le bras après avoir sonné par erreur à la mauvaise sonnette – a participé à un événement de sensibilisation aux lésions cérébrales lors de sa première apparition publique majeure depuis la fusillade.

Le jeune homme de 17 ans a subi une lésion cérébrale traumatique lorsqu’il a été abattu alors qu’il tentait de récupérer ses jeunes frères en avril, a rapporté le Kansas City Star.

Yarl a marché avec sa famille, ses amis et d’autres survivants de lésions cérébrales lundi à Going the Distance for Brain Injury, une course annuelle du Memorial Day à Loose Park à Kansas City, Missouri.

« Il faut une communauté. Il faut une famille. Il faut un groupe de soutien, tout cela », a déclaré la mère de Yarl, Cleo Nagbe, avant la course, ajoutant : « Sensibilisons davantage pour arrêter les choses qui causent des lésions cérébrales et ne devraient pas les causer, en particulier la violence armée.

Pas moins de 1 000 personnes ont couru dans le parc, dont beaucoup portaient des t-shirts vert fluo qui se sont inscrits pour faire partie de «Team Ralph», a déclaré Robin Abramowitz, directeur exécutif de la Brain Injury Association of Kansas and Greater Kansas City.

« Il est important pour Ralph de voir qu’il n’est pas seul », a déclaré la tante de Yarl, Faith Spoonmore. Elle a ajouté que Yarl avait des migraines débilitantes et des problèmes d’équilibre. Il est également aux prises avec ses émotions, ses changements d’humeur et le traumatisme de la fusillade.

Andrew Lester, un homme blanc de 84 ans, est accusé d’avoir tiré sur Yarl. L’adolescent avait confondu l’adresse de Lester avec une maison à un pâté de maisons où il était censé récupérer ses frères et sœurs.

La fusillade a attiré l’attention du monde entier et a provoqué des rassemblements et des manifestations dans la région de Kansas City, les critiques affirmant que Lester avait bénéficié d’un traitement préférentiel lorsque la police l’a relâché deux heures seulement après son arrestation.

The Associated Press