Un adolescent se noie dans la mer et un garçon meurt après avoir été retiré du lac alors que le nombre de morts de la vague de chaleur atteint 24

DEUX adolescents sont morts après avoir eu des difficultés dans l’eau alors que le nombre de morts de la vague de chaleur atteint 24.

Un homme de 19 ans a été sauvé de la mer à St Anne’s près de Blackpool mais est décédé plus tard et un jeune de 16 ans s’est noyé dans le Loch Lomond.

Un adolescent de 16 ans est décédé après avoir rencontré des difficultés dans le Loch Lomond Crédit : Alamy

Connor Markward, 16 ans, est décédé à Balloch Country Park, dans le West Dunbartonshire, après avoir eu des difficultés dans l’eau vers 19 heures hier soir.

Les services d’urgence, y compris les bateaux de sauvetage et les plongeurs, s’étaient précipités sur les lieux, mais l’écolier n’a pas pu être sauvé et son corps a été retrouvé dans l’eau.

Pendant ce temps, la police, les ambulanciers paramédicaux et les garde-côtes ont été appelés dans la zone par la jetée de St Annes vers 19h20 la nuit dernière, craignant qu’un homme ne se noie.

L’homme, de Preston, a été retiré de l’eau avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital Blackpool Victoria où il est malheureusement décédé plus tard.

Trois autres personnes ont également été transportées à l’hôpital, rapporte LancsLive.

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré: « Les plus proches parents de l’homme sont informés et nos pensées vont à ses proches en ce moment.

« Des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances exactes de sa mort et elle n’est actuellement pas considérée comme suspecte.

« Trois autres blessés ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés pour inhalation d’eau. »

La série de tragédies a vu un garçon de 13 ans se noyer dans un lac tandis qu’une femme dans la soixantaine a été retirée d’un port.

Un père de 55 ans s’est noyé devant ses deux enfants lorsqu’un voyage au bord de la mer s’est terminé en tragédie hier.

Et un adolescent a également été retiré de la rivière Trent à Swarkstone, dans le Derbyshire, vers 11 h 30 après avoir rencontré des difficultés mardi après-midi.

Et plus tard dans la soirée, un homme s’est noyé à Stanborough Lakes à Welwyn Garden City, Hertfordshire.

Ailleurs mardi, un homme dans la vingtaine est décédé après avoir été retiré de la mer, à Crosby Beach, dans le Merseyside.

Et dans le West Yorkshire, Caden Taylor, 15 ans, n’a pas fait surface après avoir sauté dans le canal Knottingley et Goole avec des amis.

La vague de décès survient alors que les températures ont grimpé à 32 ° C et que les Britanniques ont rempli les plages et les lacs pour se rafraîchir.

VAGUE DE MORT

Les autorités ont émis plusieurs avertissements sur les dangers de la baignade pour se rafraîchir lors de températures élevées.

Samedi, deux personnes se sont noyées en nageant dans des conditions de chaleur torride.

Un vacancier dans la mer près de Blackpool, Lancs, est décédé après « être sorti accidentellement de sa profondeur », et Mohammad Abdul Hamid, 16 ans, s’est noyé après être entré dans la rivière Eden à Rickery Park près de Stony Holme, Carlisle.

Huit autres décès ont été enregistrés dimanche – le jour le plus chaud de l’année.

Lee Heard, directeur caritatif de RLSS UK, a déclaré: « Bien que nous reconnaissions à quel point il est tentant de se rafraîchir dans les magnifiques cours d’eau du Royaume-Uni, ils cachent des dangers qui font tragiquement la mort chaque année et nous exhortons le public à faire preuve de prudence lorsqu’il entre dans l’eau, acclimaté à la température de l’eau avant de sauter dedans.

« La Royal Life Saving Society UK exhorte tout le monde à acquérir des compétences et des connaissances vitales pour prévenir de futures noyades accidentelles.

« La différence entre la température de l’air et la température de l’eau peut littéralement vous couper le souffle ; c’est ce qu’on appelle le choc de l’eau froide. Il est silencieux, invisible et mortel.

« L’eau peut également cacher des débris, des courants forts et des changements soudains de profondeur qui peuvent attraper même les nageurs les plus forts.

« La Royal Life Saving Society UK exhorte tout le monde à acquérir des compétences et des connaissances vitales pour prévenir de futures noyades accidentelles. »