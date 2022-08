Un adolescent russe dans la « phase finale » de son déménagement à Chelsea – journaliste

Arsen Zakharyan pourrait sceller un transfert vers les géants de la Premier League

Le prodige russe Arsen Zakharyan pourrait devenir le dernier jeune à rejoindre la révolution Chelsea de Todd Boehly alors que le nouveau propriétaire américain du club continue d’aspirer certaines des perspectives les plus recherchées du football mondial.

La star du Dynamo Moscou Zakharyan, 19 ans, qui a été désignée plus tôt cet été par l’Union russe de football comme le jeune joueur le plus prometteur de la Premier League russe, serait dans le “étape finale” de sceller un accord avec le club londonien, selon le journaliste de football Nicolo Schira, et devrait signer un contrat de six ans avec l’équipe de Thomas Tuchel.

Cela fait suite à des informations publiées jeudi selon lesquelles Chelsea a offert 15 millions d’euros (12,7 millions de livres sterling) pour les services du milieu de terrain créatif.

Zakharyan, qui a joué quatre fois pour l’équipe nationale russe, a été lié à une multitude de meilleurs clubs européens, dont le Real Madrid et Barcelone, après une série de performances impressionnantes pour le Dynamo Moscou au cours des deux dernières saisons, mais il semble que Chelsea a volé une marche sur ses rivaux pour obtenir la signature du joueur.

Il était auparavant devenu le plus jeune joueur de champ russe de tous les temps lorsqu’il a fait ses débuts en équipe nationale en septembre 2021 à l’âge de seulement 18 ans, 3 mois et 5 jours.

Si l’accord était conclu, Zakharyan rejoindrait un afflux de jeunes talents de haut niveau à Stamford Bridge.

Le club, qui appartient désormais à un consortium dirigé par l’homme d’affaires américain Boehly après la vente de Roman Abramovich en mai, a fait preuve d’une stratégie concertée pour pérenniser le club en recrutant certains des meilleurs talents du football mondial.

En plus de la poursuite de Zakharyan, Chelsea a recruté ces dernières semaines le gardien de but américain Gabriel Slonina de l’équipe MLS Chicago Fire, ainsi que le jeune Anglais Carney Chukwuemeka des rivaux de Premier League Aston Villa.

Le club londonien a également conclu des accords avec le milieu de terrain de 19 ans de l’Inter Milan Cesare Casadei et l’ancien jeune d’Arsenal Omari Hutchinson.

Chacune des nouvelles recrues a reçu un contrat de six ans alors que Chelsea cherche à trouver une foule de joueurs prometteurs pour défier Liverpool et Manchester City au sommet de la Premier League.

Zakharyan serait le troisième joueur russe à jouer pour Chelsea au cours des deux dernières décennies s’il signait, suivant les traces de l’ancien capitaine de l’équipe nationale Alexei Smertin et de l’ailier Yuri Zhirkov.