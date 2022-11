Un adolescent russe bat le record de l’équipe nationale

Sergey Pinyaev a réalisé l’exploit lors de l’international de football contre le Tadjikistan

L’ailier Sergey Pinyaev est devenu le plus jeune footballeur international russe lorsqu’il a fait ses débuts lors du match amical contre le Tadjikistan jeudi.

Pinyaev a été nommé dans la formation de départ pour le match à Douchanbé, et à 18 ans et 15 jours, il a battu le précédent record établi par le gardien Igor Akinfeev en tant que plus jeune joueur à remporter une sélection senior pour son pays.

Aujourd’hui à la retraite du football international, Akinfeev avait 18 ans et 20 jours lorsqu’il a remporté la première de ses 111 apparitions pour la Russie en 2004.

Pinyaev, qui joue dans son club de football pour Krylia Sovetov, basé à Samara, a joué pendant 84 minutes contre le Tadjikistan alors qu’une équipe russe expérimentale a travaillé pour un match nul 0-0.

« Je ne parle jamais des joueurs en public. [But] pour les débuts d’un jeune de 18 ans, ça avait l’air très décent », L’entraîneur russe Valeri Karpin a déclaré aux médias après le match lorsqu’il a été interrogé sur la performance de Pinyaev.

Son compatriote Arsen Zakharyan, qui détenait le record précédent en tant que plus jeune joueur de champ russe de tous les temps, a été présenté par Karpin à la mi-temps mais n’a pas réussi à percer, bien que la Russie jouisse de 65% de possession contre une équipe classée numéro 108 au monde par la FIFA. .

Le match était au moins une rare chance pour Karpin de voir son équipe en action après que la Russie a été bannie de toutes les compétitions officielles de la FIFA et de l’UEFA en février en raison du conflit en Ukraine.

La Russie a remporté une victoire 2-1 contre le Kazakhstan à Bichkek en septembre, ce qui était sa première sortie en près de 11 mois.

La prochaine étape après le match nul décevant au Tadjikistan est une rencontre avec l’Ouzbékistan prévue à Tachkent dimanche.

C’est le même jour que débute la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar – un tournoi que la Russie espérait atteindre avant d’être interdit.

Lire la suite REGARDER: La sensation russe de 15 ans liée à Man United entre dans l’histoire avec une frappe époustouflante

L’apparition de Pinyaev jeudi a été parmi les points positifs de l’équipe alors que Karpin cherche à intégrer les jeunes talents dans les rangs.

L’adolescent a longtemps été pressenti pour le succès en Russie après avoir évolué à l’académie très respectée Chertanovo à Moscou.

Pinyaev s’est entraîné avec la formation des jeunes du géant anglais Manchester United ces dernières années, alimentant davantage les attentes entourant le jeune ailier doué.

En club, le début de saison de Pinyaev avec Krylia Sovetov a été perturbé par une blessure, mais il a tout de même réussi trois buts en 11 matches de Premier League russe jusqu’à présent cette campagne, ainsi que trois passes décisives.

L’entraîneur russe Karpin a annoncé son intention d’apporter des changements importants à la formation de départ lorsque l’équipe affrontera l’Ouzbékistan au stade central de Pakhtakor ce week-end.