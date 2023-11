Un adolescent reçoit un opioïde à l’hôpital pour un mal de dents

Le jeune de 17 ans, qui avait récemment subi un traitement de canal, a reçu huit comprimés d’hydromorphone de 1 mg à l’Hôpital général régional de Nanaimo.

Une mère de Nanaimo dénonce les pratiques de prescription d’opioïdes après que sa fille adolescente se soit rendue aux urgences d’un hôpital pour des douleurs dentaires et ait reçu du Dilaudid, un opioïde potentiellement addictif.

La jeune fille de 17 ans, qui avait récemment subi un traitement de canal, s’est rendue en voiture à l’hôpital général régional de Nanaimo dans la soirée du 13 septembre, avec la permission de ses parents.

L’adolescent a reçu une congélation locale et huit comprimés d’un milligramme d’hydromorphone, également connu sous le nom de Dilaudid. L’analgésique opioïde, utilisé pour soulager la douleur modérée à intense, est environ deux à huit fois plus puissant que la morphine et environ 25 à 30 fois plus puissant que la codéine.

La mère de l’adolescent s’interroge sur la prescription d’un opioïde à un adolescent qui était seul et qui avait des antécédents de problèmes de santé mentale et une surdose de médicaments sur ordonnance il y a deux ans.

“Pourquoi a-t-elle besoin d’un médicament aussi puissant et altérant l’humeur pour soulager son mal de dents après avoir déjà reçu une congélation?” » a demandé sa mère, une coiffeuse de 41 ans qui a demandé à rester anonyme pour protéger la vie privée de sa fille.

L’adolescente a d’abord essayé des médicaments en vente libre, et même si elle cherchait un soulagement contre la douleur à l’hôpital, elle ne cherchait pas de stupéfiants, a déclaré sa mère.

“Dieu merci, nous sommes si ouverts avec nos enfants sur les dangers de ces médicaments et sur nos antécédents personnels avec ce type de médicaments, que ma fille en savait suffisamment pour m’informer de ce qu’on lui avait administré”, a déclaré la mère, également frustrée. qu’elle n’a pas été contactée.

« Le gel n’aurait-il pas suffi jusqu’à ce qu’elle puisse voir son dentiste le matin ? »

La mère de l’adolescente a déclaré qu’elle avait ses propres antécédents de dépendance aux médicaments sur ordonnance. Dans sa jeunesse, elle est devenue dépendante du Percocet, qui contient de l’oxycodone, après que son médecin de famille lui ait prescrit ce produit pour des douleurs liées à l’endométriose.

Son petit ami de l’époque, le père de l’adolescente, est également devenu dépendant. La mère et le père sont abstinents depuis respectivement 13 et 12 ans.

«Dès que j’entre dans une clinique, je dis que je ne veux pas de stupéfiants», a déclaré la mère de l’adolescent, qui se demande si les tendances en matière de prescription ont changé depuis que la crise des opioïdes a été déclarée urgence de santé publique en 2016.

Il y a des années, l’adolescente s’est vu prescrire des médicaments contre l’anxiété et la dépression qui ont aggravé ses symptômes – la rendant même « suicidaire », a déclaré sa mère. L’adolescente a fait une surdose de médicaments en 2021, après quoi elle a reçu des conseils et un diagnostic de TDAH, et elle gère désormais ses symptômes.

“J’explique les circonstances, car ce sont les mêmes urgences qui viennent de renvoyer sans hésitation ma jeune fille chez elle avec ce médicament narcotique très addictif”, a expliqué la mère. “Pourquoi?”

Island Health a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire de commentaires sur les patients individuels ou sur les soins qu’ils reçoivent, en partie à cause des lois sur la confidentialité, mais dans un communiqué, elle a déclaré que les cliniciens s’assurent que les patients reçoivent « les bons médicaments, dans la bonne quantité, au bon moment ». tout en les informant des risques et des avantages de leurs options de traitement médicamenteux.

Les médicaments sont administrés ou prescrits sur la base d’un jugement clinique et d’une évaluation du patient et de ses antécédents médicaux, ont indiqué les autorités sanitaires.

« En général, lorsqu’un patient est traité pour gérer sa douleur au service des urgences, un médecin prendra en compte les informations fournies par le patient sur la façon dont il a géré sa douleur à la maison », a déclaré Island Health. “Si les médicaments en vente libre ne suffisent pas à gérer la douleur d’un patient, d’autres options peuvent être explorées.”

La dentiste d’Urban Smiles, Rachel Staples, a déclaré que les opioïdes ne sont généralement pas efficaces contre les douleurs dentaires et peuvent créer une dépendance même en petites quantités. La meilleure option contre les douleurs dentaires est le Tylenol et l’ibuprofène pris ensemble, a déclaré Staples.

“Il est bien connu dans la communauté dentaire que la douleur dentaire est un type de douleur très spécifique et qu’elle ne répond pas vraiment bien à aucun type de narcotique”, a déclaré Staples lors d’un entretien téléphonique. “La meilleure solution est un stéroïde associé à de l’ibuprofène et du Tylenol, ou simplement de l’ibuprofène et du Tylenol.”

Staples, dont le fils Elliot Eurchuk est décédé en 2018 d’une intoxication médicamenteuse toxique après être devenu accro aux analgésiques sur ordonnance à la suite de plusieurs blessures sportives graves et d’interventions chirurgicales connexes, déclare qu’en près de 30 ans de pratique dentaire : « Je n’ai jamais prescrit aucun type de stupéfiant. »

Elle a déclaré que, d’après son expérience, les chirurgiens commencent lentement à limiter les prescriptions d’opioïdes, mais les pharmaciens sont les véritables gardiens, limitant les quantités délivrées et rappelant les prescripteurs en leur suggérant des quantités inférieures.

“De toute évidence, il faut plus d’éducation sur les problèmes dentaires”, a déclaré Staples. « Un anesthésique local à action prolongée est une bien meilleure option pour assurer le confort des patients et leur permettre de se reposer, avec peut-être un stéroïde léger. »

Staples a déclaré qu’une prescription de huit comprimés d’un milligramme indique au moins que le médecin limitait la quantité délivrée à environ deux jours de médicament.

Un journal appelé Prescription et délivrance de médicaments sur le site Web du BC College of Oral Health Professionals, qui réglemente 16 000 professionnels de la santé bucco-dentaire, dont des dentistes et des hygiénistes dentaires, indique que « la prescription excessive de produits pharmaceutiques opioïdes par les professionnels de la santé est un problème ».

Les lignes directrices suggèrent aux dentistes de se demander s’il existe une alternative non narcotique raisonnable aux opioïdes. S’ils prescrivent des opioïdes, il leur est demandé de prendre en compte la dose et la quantité minimales pour contrôler la douleur au cours de la période postopératoire immédiate.

« Nous reconnaissons que la crise des surdoses en Colombie-Britannique se poursuit », a déclaré le collège dans un communiqué. « Il existe des méfaits associés aux opioïdes pharmaceutiques, et les prescripteurs s’attendent à ce qu’ils utilisent les meilleures pratiques fondées sur des données probantes pour le traitement de la douleur. »

Quant à la mère de l’adolescente, elle est convaincue que peu de cliniciens comprennent le message. « Cette pratique consistant à délivrer des stupéfiants aux adolescents doit changer. »

