Un adolescent qui avait désespérément besoin de chaussures de taille 23 détient désormais 2 records du monde – National

Un adolescent dont les pieds sont si grands que les fabricants de chaussures ont décidé de lui proposer des chaussures sur mesure détient désormais non pas un, mais deux records du monde à son actif.

Eric Kilburn Jr., 16 ans, du Michigan, a fait la une des journaux l’année dernière lorsque des fabricants de chaussures ont eu vent de sa difficulté à trouver des chaussures adaptées à sa pointure (23 pieds) et lui ont proposé de lui fabriquer des chaussures sur mesure.

Aujourd’hui, le livre Guinness des records reconnaît la taille exceptionnelle des pieds et des mains de Kilburn et le classe comme détenteur de deux records : les plus grandes mains et les plus grands pieds sur un adolescent vivant.

Originaire du Michigan, Eric Kilburn Jr. mesure 2,08 m et porte une pointure 23. Après que sa mère lui a publiquement demandé de l’aide pour trouver des chaussures à sa taille, Under Armour a contacté Kilburn pour lui fabriquer une paire de chaussures sur mesure, la plus grande jamais fabriquée par la marque de vêtements de sport.

Sur le site Web du groupe, Kilburn a déclaré qu’il souhaitait diffuser un message de positivité pour ceux qui se sentir mal à l’aise en raison de leurs attributs physiques.

« Il n’y a rien de mal à se démarquer », a déclaré Kilburn. « Ne laissez pas les autres vous rabaisser… [because those who do] « Vous êtes généralement les personnes les plus malheureuses au monde, et vous devez rester concentré sur vous-même. »

Les pieds de Kilburn mesurent plus du double de la taille moyenne des hommes adultes, la taille 9 étant la taille moyenne en Amérique du Nord. Sa pointure est même plus grande que celle de l’ancien basketteur américain Shaquille O’Neal, qui chausse du 22.

Il a déclaré au Guinness World Records qu’il avait pris conscience pour la première fois de sa taille « exceptionnelle » à la maternelle, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était « beaucoup plus grand et plus costaud que ses amis ».

Au fil des années, sa taille n’est devenu que plus prononcéa-t-il déclaré, soulignant qu’il n’arrivait plus à porter des chaussures de taille commerciale depuis la cinquième année.

La pointure d’Eric Kilburn Jr. est encore plus grande que celle de l’ancien basketteur américain Shaquille O’Neal.

En se remémorant son parcours record, il a confié au Guinness que l’un des meilleurs aspects de cette aventure était « d’avoir des liens avec des entreprises de chaussures incroyables et avec toutes les personnes qui m’ont aidé lorsque j’avais besoin de chaussures ».

« C’était vraiment cool de voir combien de personnes se soucient réellement d’aider les autres », dit-il.

Malgré sa croissance formidable, il dit qu’il est un enfant assez normal qui se soucie de l’école, de ses animaux de compagnie, du travail du bois, des jeux vidéo et de l’exploration de nouveaux endroits.

« Combiné à ma taille, je fais un excellent bloqueur « pour toutes sortes de prises de vue lors d’événements sportifs », a-t-il déclaré.

L’année dernière, dans le but de collecter des fonds pour faire fabriquer des chaussures sur mesure pour son fils, la mère de Kilburn a lancé une Campagne GoFundMe.

Eric Kilburn Jr. joue au football.

La collecte de fonds a attiré l’attention d’entreprises comme Under Armour, Puma et CAT, qui ont proposé d’aider la famille. Under Armour a proposé de fabriquer des chaussures de football et des baskets personnalisées pour Kilburn, tandis que Puma lui a conçu une paire de chaussures de basket-ball. CAT a demandé à Kilburn de concevoir une paire de bottes, tandis qu’une entreprise italienne lui a proposé de lui fabriquer des chaussures de ville pour les bals de fin d’année.

Kilburn dit maintenant qu’il espère s’impliquer dans Le grand réseau de chaussuresune association à but non lucratif fondée par sa mère qui aide les personnes qui ont du mal à trouver des vêtements et des chaussures à leur taille.

« Je veux aider les gens « De la même manière qu’on m’a aidé quand j’en avais besoin », a-t-il déclaré à Guinness.





