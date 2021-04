Un voyou ADOLESCENT qui a tué le PC Andrew Harper aujourd’hui a admis avoir volé un quad quelques heures avant la tragédie.

Jessie Cole, 18 ans, est entrée par effraction dans le garage cadenassé d’une maison pendant la nuit du 14 août 2019 et a volé un véhicule pour enfant et d’autres articles de grande valeur.

L’adolescent qui a tué le PC Andrew Harper (photo) a admis avoir volé un quad quelques heures avant la tragédie Crédit: PA

Lui et Henry Long, 19 ans, et Albert Bowers, 18 ans, ont volé un deuxième quad le lendemain et ont traîné le jeune marié PC Harper, 28 ans, le long de la route jusqu’à sa mort alors qu’il tentait de les empêcher de s’évader dans une camionnette.

Le butin du premier cambriolage a été découvert lorsque Cole a été arrêté pour la mort de PC Harper sur le site de caravane Four Houses Corner à Ufton Nervet, Berks, peu de temps après la découverte du corps de PC Harper le 15 août.

Les données de localisation du téléphone ont montré que Cole avait été à la première scène de cambriolage.

Cole a été condamné à 26 semaines de prison par les magistrats de Reading aujourd’hui après avoir admis le premier cambriolage. Il est apparu par lien vidéo de HMP Woodhill, Milton Keynes, Bucks.

Il purge déjà 13 ans pour la mort de PC Harper après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable en septembre de l’année dernière. Il purgera sa dernière peine à côté de cela, ce qui signifie qu’il ne fera pas de temps supplémentaire.

Son avocat de la défense, Rhian Wood, a déclaré: «Jessie vient de la communauté des voyageurs. Il ne sait ni lire ni écrire.

«À Old Bailey, il avait besoin d’un intermédiaire pour l’ensemble de son procès, ce qui vous donnera une idée du niveau de sa compréhension et de sa capacité à communiquer.

Henry Long, Jessie Cole et Albert Bowers ont volé un deuxième quad le lendemain et ont traîné PC Harper sur la route jusqu’à sa mort. Crédit: PA

« Il est encore très jeune. Il a été reconnu coupable d’une infraction très grave et il purge actuellement une longue peine pour cela et purgera la majeure partie de sa jeunesse en prison. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire, Cole a répondu: «OK, je comprends. Merci. »

Il a été conduit hors de la cabine vidéo et de nouveau dans la prison.