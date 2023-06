DETROIT (AP) – Un adolescent en attente de condamnation pour le meurtre de quatre élèves d’un lycée du Michigan a « manifesté un comportement sporadique et dérangeant » en prison, ont déclaré les procureurs, juste un mois avant une audience clé pour déterminer s’il purgera une peine de prison à vie .

La divulgation d’Ethan Crumbley, 17 ans, a été faite dans un document judiciaire cette semaine et lors d’une audience mensuelle de routine vendredi devant le tribunal du comté d’Oakland.

Les procureurs n’ont donné aucun détail en public mais les ont partagés en privé avec les avocats du juge Kwame Rowe et de Crumbley.

Crumbley a plaidé coupable de meurtre, de terrorisme et d’autres accusations pour une fusillade de masse au lycée d’Oxford en 2021. Quatre camarades de classe ont été tués et sept autres personnes ont été blessées.

Crumbley est détenu à la prison du comté mais est tenu à l’écart des adultes qui sont également en détention.

Il a « commencé à manifester un comportement sporadique et dérangeant », a déclaré le procureur adjoint Marc Keast dans un dossier au tribunal. «Ce comportement a été documenté via un rapport et une caméra portée par le personnel de la prison répondant à divers incidents. Il n’est pas évident de savoir quelle est l’impulsion ou la cause de ce comportement.

Crumbley avait 15 ans au moment de la fusillade. Le meurtre au premier degré est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire dans le Michigan. Mais en raison de son âge, Crumbley a droit à une audience où Rowe entendra des témoignages sur sa vie de famille, sa santé mentale et d’autres facteurs et décidera si une peine plus courte serait appropriée.

Les avocats de Keast et Crumbley ont déclaré qu’ils pensaient toujours qu’il était mentalement compétent pour la phase de détermination de la peine de l’affaire. L’audience commence le 27 juillet.

Séparément, ses parents, James et Jennifer Crumbley, font face à des accusations d’homicide involontaire. Ils sont accusés d’ignorer les besoins de santé mentale de leur fils et de rendre une arme accessible à la maison.

