Un adolescent qui a lancé un « message dans une bouteille » depuis le ferry est resté stupéfait après avoir reçu une réponse à plus de 16 000 kilomètres

Un ADOLESCENT qui a lancé un « message dans une bouteille » depuis un ferry a été choqué d’obtenir une réponse à plus de 10 000 milles de distance.

Amelie Smith, 13 ans, a écrit une note et l’a enveloppée dans du ruban adhésif avec les mots « Open Me » dessus alors qu’elle revenait de vacances sur l’île de Wight.

Amélie Smith a lancé un « message dans une bouteille » depuis un ferry en route vers l’île de Wight et a été choquée lorsqu’elle a reçu une réponse d’Australie des mois plus tard. Crédit : Steve Bell

Elle a inclus un lien TikTok, une adresse de retour et un numéro de téléphone, et a signé : « Veuillez me contacter. D’Amélie.

Incroyablement, elle a reçu une lettre 511 jours plus tard de Yamba, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Elle était signée par « Kuwala Berre », qui lui rendit sa note originale et écrivit : « Votre lettre est arrivée sur les côtes de l’Australie orientale. »

Ils ont joint un jeton de livre de 10 £. Gareth, le père d’Amélie, de Banstead, dans le Surrey, a déclaré : « Envoyer une réponse est une chose incroyable à faire et incroyablement gentille. »

Gareth, 42 ans, père de deux enfants, a déclaré à propos de l’envoi de la lettre : « Ce fut un choc total d’obtenir une réponse.

« Elle l’a jeté par-dessus bord pendant nos vacances de Pâques et c’est la dernière fois que nous y avons pensé.

«Nous logions dans une petite maison et elle a écrit la note un jour ou deux avant notre départ. Je n’en savais rien jusqu’à ce que nous soyons sur le ferry.

« Elle avait l’habitude d’enterrer des choses dans le sable dans le Devon mais n’a pas eu de chance d’obtenir une réponse.

« Je pensais qu’un touriste australien aurait pu le récupérer et s’amuser un peu, notamment à cause du nom Kuwala Berre, mais il est marqué comme venant de là. »

Mais le coup a failli se retourner contre lui lorsque sa mère Emma Holmes, 40 ans, s’est « pris la bosse » parce qu’Amélie avait jeté du plastique à la mer.

Gareth a plaisanté : « Sa mère était un peu ennuyée qu’Amélie jette ses déchets dans la mer, mais je suppose qu’elle a finalement été ramassée.

« Envoyer une réponse est une chose incroyable à faire et c’est incroyablement gentil de la part de celui qui l’a fait.

« Mais c’est dommage que nous n’ayons aucun moyen de reprendre contact avec la personne qui l’a trouvé pour la remercier d’avoir envoyé une lettre.

« Nous aurions pu nous retrouver avec un correspondant australien. »