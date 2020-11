Un adolescent prétendant être le fils de Diego Maradona exige une exhumation du corps

Un adolescent qui a passé des années à se battre pour prouver qu’il est le fils de Diego Maradona a exigé l’exhumation du corps de la légende du football.

Santiago Lara a demandé à son avocat de faire le geste sensationnel moins de 24 heures après que l’ancienne star de Naples et de Barcelone ait été enterrée après sa mort mercredi.

Jose Nunez a déposé une demande écrite explosive auprès d’un tribunal de la famille de La Plata, ville natale de Santiago, à une heure de route au sud de Buenos Aires, exigeant l’autopsie de Maradona et les résultats ADN et l’exhumation de son corps afin qu’il puisse être transféré à une morgue du tribunal.

Le développement époustouflant est apparu du jour au lendemain après que M. Nunez soit allé à la télévision argentine pour diffuser sa demande.

Cela a suivi une longue et frustrante bataille de Santiago pour découvrir qui est son vrai père, qui a commencé en 2014 alors qu’il n’avait que 13 ans et a vu une couverture de magazine avec le visage de Maradona dessus et son pixellisé en dessous.

Santiago, supposé sixième enfant de Maradona, a parlé pour la première fois il y a quatre ans de son combat.

La mère de la serveuse du jeune Natalia Garat est décédée à 23 ans d’un cancer du poumon en 2006 à la suite d’une relation présumée de sept ans avec Diego, qui a officiellement cinq enfants dont deux qu’il a mis des années à reconnaître comme siens.

L’adolescent a demandé à son avocat d’engager une action en justice pour prouver qu’il était le fils de Maradona alors que le footballeur à la retraite était en vie après des tentatives infructueuses pour parvenir à un règlement à l’amiable avec l’équipe juridique de la star.