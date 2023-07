Un adolescent fait partie des deux personnes arrêtées après qu’un garçon de 15 ans a été poignardé à mort dans un double meurtre présumé lors d’un tournage vidéo de rap.

Leonardo Reid, 15 ans, a été tué lors du tournage d’un clip vidéo à Archway, au nord de Londres, jeudi soir.

Leonardo Reid, 15 ans, a été tué dans une attaque au couteau Crédit : PA

Des médecins légistes sur les lieux après le meurtre choquant Crédit : PA

Le jeune a été retrouvé poignardé vers 23h30 et déclaré mort sur les lieux peu après minuit.

Un homme anonyme, âgé de 23 ans, a été transporté à l’hôpital avec des coups de couteau – où il a également été déclaré mort.

Deux hommes, âgés de 17 et 22 ans, ont été interpellés hier soir pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre.

Le couple a été placé en garde à vue dans un poste de police du nord de Londres.

Un homme de 46 ans a également été arrêté la semaine dernière, soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre après l’attaque au couteau présumée.

Il a ensuite été relâché sans autre suite.

On pense qu’un grand nombre de témoins ont assisté au tournage de la vidéo de rap jeudi.

Le surintendant principal Andy Carter a déclaré: « Mes pensées vont aux familles des deux victimes qui ont subi une perte aussi inimaginable dans cet incident choquant et inacceptable.

« Nous soutiendrons nos collègues pendant qu’ils enquêtent et les membres du public verront une présence policière accrue dans la région.

« J’exhorte toute personne disposant d’informations pouvant nous aider à établir exactement ce qui s’est passé à contacter ces agents ou à nous contacter immédiatement.

« Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires de pouvoir pour lutter contre la violence de rue, mais nous ne pouvons pas le faire seuls.

Il a ajouté: « Si vous pouvez aider cette enquête, veuillez nous contacter. Nous savons que certaines personnes peuvent hésiter à fournir des informations.

« Mais vous pouvez partager ce que vous savez de manière anonyme par l’association caritative indépendante Crimestoppers, qui ne vous demandera même pas votre nom.

« C’est une région où l’esprit communautaire est riche et nous remercions la population locale pour sa coopération et son aide.

« Au fur et à mesure que l’enquête de notre police criminelle spécialisée progressera, nous fournirons d’autres mises à jour et spécifications de l’incident au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. »

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider la police doit appeler le 101 ou tweeter @MetCC ref CAD 9383/29 juin.