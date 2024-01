Un adolescent palestino-américain parmi les centaines tués par des Israéliens en Cisjordanie | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Ils utilisent l’argent des contribuables américains pour « tuer nos propres enfants », a déclaré le père après que des soldats israéliens et des colons ont ouvert le feu, tuant son fils de 17 ans.

L’Américain d’origine palestinienne, Tawfiq Ajaq, 17 ans, est l’une des 369 personnes tuées par les troupes israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée depuis octobre, dont 95 enfants.

S’exprimant lors des funérailles de son fils samedi, le père de Tawfiq, Hafez Ajaq, a imploré les Américains de « voir de leurs propres yeux » la violence continue en Cisjordanie occupée.

« Aux États-Unis, ils utilisent l’argent de nos impôts pour acheter des armes permettant de tuer nos propres enfants », a déclaré Hafez Ajaq. « Combien de pères et de mères doivent dire au revoir à leurs enfants ? Combien de plus?

« Ce sont des machines à tuer », a déclaré le père de Tawfiq à propos des forces israéliennes lors des funérailles.

Né et élevé à Gretna, en Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, les parents de Tawfiq Ajaq l’ont emmené avec ses quatre frères et sœurs dans le village d’al-Mazraa Asharqiya l’année dernière afin qu’ils puissent renouer avec la culture palestinienne.

Tawfiq Hafez Tawfiq Ajaq, 17 ans, citoyen américain, a été tué hier alors qu’un colon israélien et les forces israéliennes ont ouvert le feu sur sa voiture en Cisjordanie occupée. On ne sait toujours pas si c’est le colon ou un soldat qui a tiré la balle qui l’a touché à la tête. https://t.co/KNXxMRoeqj pic.twitter.com/nYEULLlWCM – Défense des enfants (@DCIPalestine) 20 janvier 2024

Samedi, des foules de Palestiniens ont rempli les rues du village, à la suite d’hommes qui brandissaient une civière avec le corps de l’adolescent, enveloppé dans un drapeau palestinien et couvert de fleurs.

Une autre veillée organisée à la mosquée Masjid Omar à Harvey, à la Nouvelle-Orléans, n’avait que des places debout, selon le média d’information de la Nouvelle-Orléans NOLA.com.

Circonstances peu claires

Le parent d’Ajaq, Joe Abdel Qaki, a déclaré que Tawfiq et un ami faisaient un barbecue dans un champ du village lorsqu’il a été abattu, une fois dans la tête et une fois dans la poitrine.

Abdel Qaki a déclaré qu’il était arrivé sur le terrain peu après la fusillade et qu’il avait aidé à transporter Tawfiq jusqu’à une ambulance. Il a déclaré que les forces israéliennes l’ont brièvement arrêté ainsi que d’autres Palestiniens sur les lieux, leur demandant leurs cartes d’identité avant que les hommes ne puissent se rendre à Tawfiq.

Il a déclaré que Tawfiq était mort dans l’ambulance alors qu’il se rendait à l’hôpital.

« Tawfiq est un enfant américain qui a été pourchassé et abattu par un colon israélien, puis les forces israéliennes se sont arrêtées et ont continué à tirer », a déclaré Miranda Cleland, chargée de plaidoyer à Defense for Children Palestine, dans un article sur X.

« Ce n’est pas la première fois que Défense des Enfants Palestine n’est pas en mesure de confirmer si un colon ou un soldat a tué un enfant. L’un aide et encourage l’autre », a déclaré Cleland.

Le Bureau américain des Affaires palestiniennes a appelé à une « enquête urgente » sur la mort d’Ajaq dans un article sur X.

Dévasté d’apprendre le meurtre d’un citoyen américain de 17 ans, Tawfic Abdel Jabbar. Nous demandons une enquête urgente pour déterminer les circonstances de sa mort. – Bureau américain des affaires palestiniennes (@USPalAffairs) 20 janvier 2024

Diverses orthographes anglaises du nom de l’adolescent ont été utilisées dans les rapports.

Dans son point quotidien de vendredi, l’agence humanitaire des Nations Unies OCHA a rapporté qu’un « enfant palestinien de 17 ans a été tué par balle » près du village d’al-Mazra’a Asharqiya à Ramallah où vivait Tawfiq Ajaq.

« Au moment de l’incident, les forces israéliennes et les colons ont tiré à balles réelles sur un groupe de Palestiniens qui auraient jeté des pierres sur des véhicules israéliens circulant sur la route 60 près du village », a déclaré OCHA.

« On ne sait pas encore clairement si le garçon a été abattu par les forces israéliennes ou par des colons », a déclaré OCHA.

Selon les derniers chiffres d’OCHA, sur 358 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, « 348 ont été tués par les forces israéliennes, huit par des colons israéliens et deux par les forces israéliennes ou par des colons ».





La police israélienne a déclaré avoir reçu vendredi un rapport concernant une « décharge d’arme à feu, impliquant apparemment un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un civil ».

La police n’a pas identifié l’auteur du coup de feu, même si elle a indiqué que les tirs visaient des personnes « prétendument engagées dans des activités de jets de pierres le long de l’autoroute 60 », la principale artère nord-sud de la Cisjordanie occupée.

La violence continue en Cisjordanie occupée survient alors que le bilan de la guerre israélienne contre Gaza approche les 25 000 morts, et des milliers d’autres sont portés disparus sous les décombres.