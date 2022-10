Un adolescent palestinien soupçonné d’avoir été poignardé par la police

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a abattu samedi un Palestinien soupçonné d’avoir perpétré une attaque au couteau à Jérusalem, et des responsables palestiniens ont déclaré que l’adolescent avait été grièvement blessé.

Il s’agissait de la dernière d’une vague de violences meurtrières à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée depuis le printemps, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015.

La police a déclaré que le Palestinien avait grièvement blessé un piéton israélien avant de fuir vers un quartier de Jérusalem-Est. Ils ont déclaré que la police avait identifié l’agresseur et lui avait tiré dessus alors qu’il se tournait vers un officier avec un « objet » à la main. La déclaration ne précise pas comment la police l’a identifié, quel type d’objet il tenait ou à quel point il était proche de l’agent.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que le suspect présumé avait 16 ans et avait été grièvement blessé par des tirs israéliens. Il n’a pas fourni son nom ni d’autres détails. Les médecins israéliens l’ont évacué vers un hôpital de Jérusalem.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un homme de 32 ans est décédé samedi dans un hôpital après avoir été blessé par des tirs israéliens près d’un poste de contrôle dans le nord de la Cisjordanie.

Les assaillants palestiniens ont perpétré une série d’attaques à l’arme blanche, par balle et à la voiture bélier à Jérusalem-Est et en Cisjordanie ces dernières années. Alors qu’Israël affirme n’utiliser la force meurtrière que dans des situations mettant sa vie en danger, les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l’homme ont accusé les forces de sécurité israéliennes d’utiliser une force excessive et, dans certains cas, de tuer des personnes non impliquées dans la violence.

La violence s’est intensifiée au printemps, Israël intensifiant les raids nocturnes en Cisjordanie occupée pour chasser les suspects impliqués dans les récentes attaques. Les raids déclenchent souvent des affrontements meurtriers entre l’armée et les Palestiniens.

Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et y a construit plus de 130 colonies, dont beaucoup ressemblent à de petites villes, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des zones industrielles. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État. La plupart des pays considèrent les colonies comme une violation du droit international.

The Associated Press