Un adolescent palestinien revendiqué par un groupe militant comme combattant est tué lors d’un raid de l’armée israélienne en Cisjordanie

JÉRUSALEM (AP) – Les forces de sécurité israéliennes ont fait irruption dans une ville du nord de la Cisjordanie mardi, entraînant des combats qui ont tué un Palestinien de 17 ans, selon les responsables de la santé palestiniens, la dernière violence à s’emparer du territoire occupé.

Israël a également publié mardi les résultats d’une enquête militaire sur la mort d’un soldat tué lors de son raid majeur dans le camp de réfugiés de Jénine le mois dernier, concluant que le soldat a été tué par une balle tirée par les forces israéliennes.

Avant l’aube mardi, l’armée israélienne a mené une opération d’arrestation dans la ville de Zababdeh au sud de Jénine, ont indiqué des médecins locaux. Le ministère palestinien de la Santé a signalé qu’Othman Abu Kharj, 17 ans, avait été tué d’une balle dans la tête. Le groupe militant du Jihad islamique palestinien a revendiqué Abu Kharj comme un combattant.

Pendant ce temps, les forces de sécurité israéliennes étaient toujours à la recherche du tireur palestinien qui a perpétré une fusillade dans la ville de Hawara, au nord de la Palestine, qui a tué samedi un père et son fils israéliens.

L’armée a déclaré que ses forces avaient arrêté 15 suspects palestiniens dans plusieurs villes du nord de la Cisjordanie. À Zababdeh, les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir ouvert le feu sur ceux qui leur avaient lancé des engins explosifs.

Dans le sud de la Cisjordanie, l’armée israélienne a capturé deux Palestiniens soupçonnés d’avoir perpétré la veille une fusillade qui a tué une Israélienne et grièvement blessé un homme près de la ville palestinienne d’Hébron.

Alors que récemment la grande majorité des attaques palestiniennes ont été concentrées dans le nord de la Cisjordanie, la dernière fusillade révèle que le militantisme palestinien « s’étend à d’autres régions du centre et du sud », a écrit le correspondant militaire de Haaretz, Amos Harel, décrivant un mélange explosif de forces qui risquent d’amplifier la montée de la violence.

« Les attaques de vengeance des terroristes juifs ne font qu’intensifier les tensions croissantes », a-t-il écrit, faisant référence à l’augmentation des attaques des colons juifs contre les Palestiniens. « Le fait qu’il y ait des ministres du Cabinet et des membres de la Knesset de la coalition qui encouragent ouvertement de tels actes ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. »

L’armée israélienne a déclaré avoir confisqué le fusil utilisé pour tirer sur la voiture de la victime et que les deux suspects avaient avoué leur implication lors de l’interrogatoire. Une voiture sans plaque d’immatriculation qui aurait été utilisée pour mener l’attaque a été retrouvée incendiée au nord d’Hébron, a déclaré le maire de la ville de Halhoul.

Les médias palestiniens ont identifié les deux suspects arrêtés près d’Hébron comme Saqer et Muhamad al-Shantir.

Le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu subit la pression des membres de la coalition qui veulent exercer plus de contrôle sur la Cisjordanie occupée et prendre des mesures plus dures contre les Palestiniens.

En réponse au spasme de violence, le ministre de la Défense Yoav Gallant a ordonné aux autorités de veiller à ce que les membres de la famille des Palestiniens qui ont perpétré la fusillade meurtrière à Hébron se voient interdire d’obtenir des permis d’entrée en Israël, où les salaires journaliers sont environ le double de ce que gagnent généralement les ouvriers. en Cisjordanie.

L’armée israélienne a déclaré que du jour au lendemain, ses forces ont mené des perquisitions à grande échelle et des raids d’arrestation dans toute la Cisjordanie, interrogeant 20 Palestiniens, confisquant des véhicules illégaux et arrêtant 13 autres suspects près d’Hébron.

Par ailleurs, l’armée israélienne a déclaré qu’après avoir enquêté sur la mort du soldat David Yehuda Yizhak lors d’un raid dévastateur de deux jours dans le camp de réfugiés de Jénine le 3 juillet, elle a déterminé qu’il avait été touché par un soi-disant tir ami. Le raid – la plus grande opération de ce type en Cisjordanie occupée depuis près de deux décennies – a tué 12 Palestiniens en plus du soldat israélien, blessé des dizaines d’autres résidents du camp et laissé une traînée de destruction.

L’armée israélienne a décrit la mort de Yizhak comme un « incident d’identification erronée » qui s’est produit lorsqu’un soldat a cru repérer une « personne suspecte » dans un bâtiment voisin alors que les troupes quittaient le camp de réfugiés militarisé. L’armée a déclaré que l’enquête avait révélé des failles dans le processus de retrait du camp de Jénine, sans donner plus de détails.

Près de 180 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début de cette année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et ceux qui n’étaient pas impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Quelque 30 personnes ont été tuées par des attaques palestiniennes contre des Israéliens pendant cette période.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens disent que les raids sapent leurs forces de sécurité, inspirent plus de militantisme et renforcent le contrôle israélien sur les terres qu’ils recherchent pour un futur État espéré. Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza.

Isabel Debré, Associated Press