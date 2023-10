Un adolescent ouvre le feu avec une arme de poing dans un centre commercial de Bangkok, faisant 3 morts

Un suspect de 14 ans est en détention après qu’une fusillade dans un centre commercial haut de gamme populaire en Thaïlande ait fait trois morts et quatre blessés.

La fusillade a eu lieu au centre commercial Siam Paragon à Bangkok pendant les heures de pointe des magasins et a poussé les foules à se précipiter pour se mettre en sécurité, la police ayant finalement arrêté le tireur présumé et l’a interrogé, selon un rapport de Reuters.

La vidéo d’un témoin présent sur les lieux montrait des centaines de personnes, dont des enfants, fuyant vers l’extérieur du centre commercial après que les coups de feu ont éclaté.

D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient une personne vêtue d’une casquette de baseball, d’une chemise sombre et d’un pantalon de camouflage, tenant une arme de poing à l’intérieur du centre commercial, selon l’Associated Press.

« Cela s’est produit en quelques minutes seulement. Nous avons vu tous les gens courir, courir, courir, nous ne comprenions pas ce qui se passait », a déclaré à Reuters un témoin, Shir Yahav, 26 ans, originaire d’Israël. « Nous sommes allés avec eux, puis nous avons entendu plusieurs coups de feu, environ six ou sept coups de feu. Nous avons bloqué la porte du magasin. »

Le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a exprimé sur les réseaux sociaux son inquiétude pour la sécurité publique.

« Je suis au courant de la fusillade à Siam Paragon… Je suis très inquiet pour la sécurité publique », a déclaré le Premier ministre sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Trois personnes ont été tuées dans la fusillade, dont une identifiée comme étant un touriste chinois, selon un rapport de Viral Press.

Un employé de restaurant de 35 ans identifié comme Susinee a déclaré à Reuters que lui et ses collègues avaient entendu les coups de feu, les obligeant à fuir leur magasin de ramen japonais dans le centre commercial.

« Nous venons de manquer de nourriture », a-t-elle déclaré au média alors qu’elle se tenait à côté de plusieurs collègues.

Selon l’Associated Press, de nombreux spectateurs se sont attardés à l’extérieur du centre commercial alors que les premiers intervenants et les équipes médicales entraient dans le bâtiment. Des témoins ont exprimé leur surprise face aux coups de feu, certains affirmant qu’ils ne savaient pas s’il s’agissait d’un canular.

« Je ne pense pas qu’ils étaient bien préparés à cela », a déclaré à l’Associated Press un témoin, Gautam Vora, 45 ans. « Je pense que la plupart du personnel à l’intérieur du centre commercial était confus et qu’ils fonctionnaient également de manière désordonnée. »

La violence armée n’est pas rare en Thaïlande, a noté le rapport de l’Associated Press, l’incident survenant quelques jours seulement avant que le pays ne célèbre l’anniversaire de son plus grand massacre. Lors de cet incident, un agresseur est entré dans une garderie rurale et a tué 36 personnes, pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, avec une arme à feu et un couteau.

Pendant ce temps, le centre commercial a annoncé qu’il avait évacué les clients et le personnel du bâtiment et s’est excusé pour l’incident.

« Siam Paragon souhaite exprimer ses plus sincères excuses pour cet événement inattendu », a déclaré le centre commercial dans un communiqué. « Les autorités ont réussi à contrôler la situation et à arrêter le coupable. »

