Un adolescent noir appelle le 911 sur SELF, affirme le profilage racial, craignant de se trouver dans une « situation similaire à celle de George Floyd »

Un adolescent noir appelle le 911 sur SELF, affirme le profilage racial, craignant de se trouver dans une « situation similaire à celle de George Floyd »

La police de Seattle a répondu à un appel affirmant qu’un jeune homme noir brandissait une arme de poing, pour découvrir plus tard que l’homme en question avait lui-même appelé le 911 et affirmait plus tard qu’il avait été profilé racialement.

L’opératrice 911 recevant l’appel croyait parler à une personne nommée Stacey Williams qui décrivait un jeune homme noir portant un sweat à capuche et un bandana rouge, souvent lié au gang Bloods, tenant une arme de poing à un arrêt de bus dans la région métropolitaine d’Arlington. .

« Eh bien, je suis à l’arrêt de bus, et il y a un jeune homme de couleur et je peux voir un pistolet juste là, » dit l’appelant. «… Je l’ai vu s’agiter avec un pistolet à l’arrêt de bus, ce qui m’a un peu effrayé.

Le jeune homme a été décrit comme n’ayant que 16 ou 17 ans.

Aussi sur rt.com «Où est notre restitution? Les militants de Ferguson et Mike Brown Sr. exigent que BLM crache 20 millions de dollars, une fraction de ses dons mondiaux

La police est arrivée sur les lieux et a identifié Tamon Leverette sur la base de la description qui leur avait été donnée. Leverette a révélé un moniteur de suivi GPS sur sa cheville et a déclaré qu’il était sous la supervision du Département des corrections (DOC). Il a été fouillé, mais sans armes trouvées, la police a quitté les lieux sans incident. Les agents ont déclaré que dans leurs rapports d’incident, Leverette les avait même remerciés pour leur professionnalisme.

Leverette, cependant, continuerait à informer son officier du DOC qu’il avait été profilé racialement et arrêté et fouillé par la police «Être noir.»

«Le sujet a mentionné qu’il (Leverette) pouvait se voir dans une situation similaire à celle de« George Floyd »,» Selon MyNorthwest, le chef de la police d’Arlington, Jonathan Ventura, a cité l’officier de correction comme disant à propos de Leverette.

La police découvrirait que Leverette a lui-même appelé la police lorsqu’un agent a tenté de contacter « Stacey Williams » pour trouver un message vocal avec une voix similaire à Leverette. Il a été rapidement découvert que le téléphone avait été utilisé par lui pour appeler la police à plusieurs reprises dans le passé. Il aurait changé sa voix à un ton plus aigu pour simuler la voix d’une femme lors de l’appel à l’arrêt de bus du 22 février.

«Cet événement a immobilisé les ressources de la police pendant une période prolongée et a mis inutilement nos agents, notre communauté et le sujet faisant le faux appel en danger. Ces types (sic) d’appels ne servent qu’à créer une division à un moment où nous avons besoin d’unité ». Ventura a déclaré au Jason Rantz Show sur KTTH.

Leverette a été arrêté sur deux chefs d’accusation de fausses déclarations à la police – il les a également appelés à propos d’un homme suspect tenant une arme à feu en décembre sous un nom différent – mais n’a pas encore été inculpé.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!