Un adolescent new-yorkais tué et un autre blessé après avoir « surfé dans le métro » à Brooklyn

Une adolescente new-yorkaise qui est tombée du haut d’une voiture de métro en mouvement est sous le choc du tragique accident qui a causé la mort de sa meilleure amie.

Windinson Garcia et Brian Crespo, tous deux âgés de 14 ans, participaient à une dangereuse tendance TikTok connue sous le nom de « subway surfing », qui consiste à sauter sur des wagons de train, lorsque la tragédie s’est déroulée jeudi (22 juin), UNNouvelles de la Colombie-Britannique rapports.

Le couple a été renversé d’un train L en mouvement à destination de Manhattan lorsqu’il s’est approché d’un tunnel juste avant d’entrer dans l’arrêt Bushwick-Aberdeen Ave. Alors que Windinson a survécu à l’accident et a été transporté à l’hôpital, son meilleur ami a été prononcé sur les lieux.

« Sa taille est cassée et il a beaucoup d’ecchymoses et de points de suture sur tout le corps », a déclaré à ABC la cousine de Windinson, Erika, âgée de dix-sept ans, qui ne partageait pas son nom de famille. « Je ne sais pas pourquoi il a décidé de faire des trucs comme ça… Il est très intelligent. Il est comme – comment dire – il aime faire des choses dangereuses comme ça.

À la suite du décès d’un jeune de 15 ans dans des circonstances similaires en février, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) a publié des données suggérant que les incidents de passagers circulant à l’extérieur des voitures de métro avaient augmenté de 366% depuis 2021.

Un autre adolescent de 14 ans a également été tué en mars après être tombé entre des wagons de métro en mouvement.

Lors d’une conférence de presse après la tragédie de jeudi, le maire de New York, Eric Adams, a exhorté TikTok à interdire et à retirer les vidéos d’adolescents se livrant à la cascade à enjeux élevés, qui rassemble des millions de vues sur la plateforme.

« Aujourd’hui, nous avons perdu un autre enfant. Les conséquences des médias sociaux et d’autres contenus en ligne addictifs sont tragiques et réelles », a déclaré le maire. « Le surf dans le métro tue. »

Parler avec SCS News, le père de Windinson, Kleber Garcia, a déclaré qu’il avait passé les derniers jours à côté du lit d’hôpital de son fils, tout en pleurant la mort soudaine de Brian.

L’adolescent venait juste d’obtenir son diplôme d’études secondaires la veille de sa vie a été écourtée.

«Ils étaient pour lui des fils, même [the teenager who died] était comme un fils pour lui. Ils étaient comme des frères et se connaissaient depuis qu’ils étaient jeunes », a déclaré un traducteur au réseau, a déclaré M. Garcia.

TikTok a publié une déclaration à CBS, affirmant que les modérateurs s’attaquent activement à la tendance et suppriment ce type de vidéo de la plate-forme.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du jeune impliqué dans cet incident. Cette activité dangereuse est antérieure à notre plateforme, et nous supprimons strictement ce contenu si nous le voyons sur TikTok », a déclaré un porte-parole.

« Plus de 40 000 professionnels de la sécurité se consacrent à la sécurité de notre communauté et travaillent avec diligence pour supprimer les contenus préjudiciables lorsqu’ils sont trouvés. »

En mars, la MTA a lancé une campagne pour faire face à cette tendance alarmante, mais les parents qui ont perdu leurs enfants alors qu’ils tentaient la cascade ont déclaré qu’il fallait faire davantage pour éduquer les adolescents sur les dangers du surf dans le métro.

« Le MTA nous a laissé tomber. Et cela continue de décevoir les parents », a déclaré Norma Nazario, qui a perdu son fils Zackery en février. Poste de New Yorkt Samedi. « Les portes doivent être verrouillées, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence – alors elles peuvent s’ouvrir… S’ils avaient fait quelque chose il y a 15 ans… mon fils serait toujours là. »

Le MTA a précédemment déclaré que certaines portes sont maintenues ouvertes en cas d’urgence. L’indépendant a contacté l’agence.