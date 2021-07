Un adolescent néerlandais sur Blue Origin Flight dit à Jeff Bezos qu’il n’a jamais commandé sur Amazon

L’adolescent néerlandais qui est devenu cette semaine le plus jeune voyageur de l’espace au monde a surpris le milliardaire Jeff Bezos pendant le vol en lui disant qu’il n’avait jamais rien commandé sur Amazon.com. Oliver Daemen, un étudiant en physique de 18 ans, a accompagné Bezos, son frère Mark Bezos et l’aviatrice de 82 ans Wally Funk – la personne la plus âgée à aller dans l’espace – lors d’un voyage de 10 minutes au-delà de l’atmosphère terrestre. Bezos a financé la société d’exploration Blue Origin en vendant des actions pour des milliards de dollars dans son entreprise de livraison en ligne Amazon.

« J’ai dit à Jeff que je n’avais jamais acheté quelque chose sur Amazon », a déclaré Daemen à Reuters dans une interview vendredi à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam. dis ça’. »

Daemen, qui a été choisi après qu’un autre candidat ait offert 28 millions de dollars pour le trajet annulé à la dernière minute, a découvert qu’il rejoindrait le vol lors de vacances en famille en Italie.

« Ils ont appelé et ont dit : Êtes-vous toujours intéressé ? et nous étions comme ‘Oui! Oui! Oui!' »

Daemen rêvait de voyager dans l’espace depuis qu’il était enfant, suivait chaque développement de sociétés d’exploration spatiale comme Blue Origin et avait obtenu sa licence de pilote à un jeune âge.

« Nous n’avons même pas payé près de 28 millions de dollars, mais ils m’ont choisi parce que j’étais le plus jeune et j’étais aussi pilote et j’en savais déjà beaucoup à ce sujet. »

La réalité n’a toujours pas coulé trois jours après le voyage. « Je ne pense pas m’en être rendu compte avant d’être dans la fusée : ‘wow, ça se passe vraiment' », a-t-il déclaré. « C’était mon objectif ultime, ultime … mais je n’ai jamais pensé que ce serait si tôt. »

L’équipage a reçu deux jours de formation à la sécurité, mais rien de très difficile, a déclaré Daemen, que l’on peut voir dans une vidéo du voyage lançant des balles de ping-pong en apesanteur avec Jeff Bezos. « C’était super cool. C’est tellement bizarre d’être en apesanteur. C’était plus facile que ce à quoi je m’attendais. C’était un peu comme être dans l’eau. »

Daemen, qui devrait commencer à l’Université d’Utrecht en septembre, a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce qu’il voulait faire plus tard dans la vie, mais qu’il envisagerait sérieusement une carrière dans les voyages spatiaux.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de voyager dans une fusée avec un milliardaire, il a répondu avec un large sourire : « Ils étaient super amusants et tous terre-à-terre, aussi drôle que cela puisse paraître. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici