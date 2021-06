Un adolescent meurt à l’hôpital après avoir été heurté par Audi dans un accident d’horreur au Loch Ness

Un garçon de 16 ans est décédé jeudi après avoir été renversé par une voiture près du Loch Ness.

Edward Bush, originaire de Henley-on-Thames, dans l’Oxfordshire, a tragiquement perdu la vie à la suite de l’écrasement d’horreur sur l’A82 près d’Inverness qui a également vu deux filles, toutes deux âgées de 16 ans, se rendre à l’hôpital vers 16h20.

Un adolescent est décédé après avoir été renversé par une Audi Crédit : © JASPERIMAGE

Une fille reste dans un état critique après avoir été heurtée par le moteur Audi, tandis qu’une autre a maintenant été renvoyée après un traitement.

La famille dévastée d’Edward l’a salué comme un « jeune homme exceptionnel » en lui rendant hommage.

Des proches ont déclaré: « Edward manquera tellement à tant de gens, car il était un jeune homme vraiment exceptionnel avec un avenir aussi incroyable et brillant devant lui.

« Il ne sera jamais oublié et restera éternellement aimé et adoré par ses frères, ses parents, sa famille et ses amis. »

La police continue d’enquêter sur l’accident et a exhorté tous les témoins à se manifester.

Le sergent de la police routière Angus Macleod a déclaré : « Nos enquêtes sur cet accident mortel sont en cours et il est important que nous établissions exactement ce qui s’est passé.

« J’exhorte quiconque a pu être témoin de l’accident mais n’a pas encore parlé à la police de se manifester. Je suis particulièrement désireux de parler à quiconque pourrait avoir des images de caméra embarquée qui pourraient nous aider dans notre enquête. »

Toute personne ayant des informations doit contacter les flics au 101, en citant le numéro de référence 2448.

