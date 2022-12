Un adolescent irlandais transgenre a la possibilité de discuter des risques d’expulsion après que sa famille se soit exprimée

Un adolescent transgenre d’Irlande qui risquait d’être expulsé du Canada en raison d’une erreur d’immigration commise par sa famille a obtenu un court séjour dans son cas – il peut demander une évaluation des risques pour expliquer les préoccupations de la famille, il pourrait être victime de discrimination, d’intimidation ou de violence dans son pays d’origine.

La petite victoire d’Adam Tyrrell Haslam survient après que la famille du jeune homme de 19 ans a entamé une bataille juridique en septembre pour tenter d’empêcher le Canada d’expulser le jeune homme.

Adam avait été menacé d’expulsion après que la famille irlandaise, alors qu’elle cherchait de l’aide à la frontière avec ses passeports, ses documents de résidence permanente et ses visas expirés depuis un jour, avait fait un mauvais virage et traversé aux États-Unis – un accident qui a conduit à des ordres qu’ils quitter le Canada.

Au cours des 21 derniers mois, ils ont été piégés dans les limbes de l’immigration, incapables de travailler ou d’aller à l’école. Mais les quatre autres membres de la famille avaient eu la possibilité de remplir une évaluation des risques avant éloignement, un document qui leur permet de faire valoir leur droit de rester dans le pays.

Ce n’est que vendredi, un jour après que la famille a parlé à CBC, que les parents d’Adam ont reçu un courriel du directeur de la division des opérations de renseignement et d’exécution de la division Pacifique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Il contenait une invitation à remplir une évaluation des risques avant renvoi ci-jointe. Il a également expliqué que toute personne sommée de quitter le Canada à un point d’entrée ou à la frontière n’avait pas besoin d’être informée qu’elle était éligible à une évaluation des risques – un problème qui avait semé la confusion dans la famille quant à la raison pour laquelle seuls quatre d’entre eux avaient eu l’opportunité initialement.

Haslam embrasse son fils. Adam a récemment été invité à envoyer une demande d’évaluation des risques avant renvoi, qui lui offrira un sursis temporaire d’expulsion au fur et à mesure de son examen. (Padraig Mac Roibeaird)

Cela dit, John Haslam dit qu’il est soulagé que son fils puisse maintenant plaider en faveur de sa sécurité, mais il ne sait pas combien de temps il faudra avant que la demande ne soit traitée et qu’une décision concernant l’avenir de toute la famille ne soit prise.

“Je me sentais excité mais inquiet en même temps”, a déclaré Haslam à CBC lors d’un entretien téléphonique mardi soir.

“Ils nous offrent une opportunité. Ce n’est toujours pas une garantie. Je veux dire, il y a toujours une chance qu’ils nous expulsent du pays. Et c’est assez effrayant.”

Padraig Mac Roibeaird, qui a agi en tant qu’agent légal de la famille, a déclaré qu’ils allaient désormais abandonner leur affaire civile.

“Nous avons obtenu ce que nous demandions. J’ai été surpris de la rapidité avec laquelle il s’est concrétisé”, a déclaré Mac Roibeaird. Pour cette vitesse, il attribue le reportage de CBC la semaine dernière.

Mais il croit aussi que cela empêche les détails d’émerger.

“Quelque chose de grave s’est passé à la frontière, et ils ne voulaient pas avoir à passer par le processus de découverte”, a-t-il déclaré.

Zool Suleman est un avocat spécialisé en immigration à Vancouver. (Soumis par Zool Suleman)

Zool Suleman, un avocat spécialisé en droit de l’immigration qui ne représentait pas la famille mais qui a examiné le dossier pour CBC, a déclaré qu’Adam ne serait probablement pas expulsé avant la fin du processus, ce qui pourrait prendre des semaines ou des mois.

“[Immediate removal] maintenant est peu probable, en partie à cause du travail [CBC] a fait. Au moment où quelqu’un comme vous signale, alors les gens deviennent très sensibles au processus”, a déclaré Suleman. “L’attention portée à cela dans les médias va les rendre extrêmement prudents sur la façon dont ils gèrent cela.”

‘5 pas en arrière’

Adam dit qu’il a hâte de remplir la demande d’examen des risques, espérant que cela lui permettra de recommencer à se construire une vie ici.

“Je suis reconnaissant de l’opportunité de pouvoir rester [for now]. Mais comme mon père l’a dit, ce n’est pas vraiment une garantie que nous allons rester ici”, a déclaré Adam lors d’un entretien téléphonique depuis Vernon, en Colombie-Britannique.

Si après une audience, Adam reçoit l’ordre de quitter le Canada, il dit qu’il se sentira perdu.

“Je ne sais vraiment pas ce que je ferais”, a-t-il déclaré. “J’ai à peu près tout prévu pour que ça se passe bien et si ce n’est pas le cas, c’est comme cinq pas en arrière.”

La famille a déposé une poursuite civile contre le procureur général du Canada en septembre dernier, faisant valoir qu’Adam était victime de discrimination, d’intimidation et de stigmatisation en Irlande – et ils essaient de devenir résidents permanents du Canada depuis 2013. Ils cherchent à gagner leur vie en Irlande. Canada pour des raisons économiques et de sécurité, disant que c’est un meilleur environnement pour Adam, leur fils aîné, qui a fait la transition à l’adolescence.

Ces dernières années, les crimes de haine ciblant la communauté LGBT ont augmenté en Irlande, à tel point qu’en octobre, la ministre irlandaise de la Justice, Helen McEntee, a présenté nouvelle législation qui criminalise l’incitation à des actes de haine contre les personnes transgenres et autres.

La ministre irlandaise de la Justice Helen McEntee, illustrée ici s’exprimant à Dublin en 2019 lorsqu’elle était ministre des Affaires européennes. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Faibles taux d’approbation

Bien qu’Adam soit en mesure de lui décrire les risques liés à son retour en Irlande, Suleman affirme que ces audiences d’évaluation des risques sont de longue haleine.

Les critères sont stricts et le taux de réussite d’une telle audience est faible ; entre cinq et sept pour cent des demandes sont approuvées, dit-il.

“Une évaluation des risques n’est pas une demande d’asile”, a déclaré Suleman. “Ils doivent être plus précis.”

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, fait une annonce à Ottawa en octobre. L’avocat spécialisé en droit de l’immigration Suleman a suggéré que l’intervention ministérielle est la meilleure chance pour la famille de pouvoir rester au Canada maintenant. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

UN évaluation des risques avant renvoi donne aux personnes faisant l’objet d’une expulsion ou d’une autre mesure d’éloignement la possibilité de décrire le risque auquel elles seraient confrontées si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine. Si la demande est approuvée, ils peuvent alors rester au Canada. Les demandes sont évaluées selon que le demandeur pourrait faire face à un danger, à la torture, à un risque de mort ou à une peine cruelle et inusitée, selon les critères fédéraux.

Les demandeurs peuvent également demander à rester s’ils craignent avec raison d’être persécutés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier.

Mais en cas de rejet, le retrait est rapide et le redémarrage d’une demande de résidence permanente est très difficile, a déclaré Suleman.

“Leur capacité à relancer le processus d’immigration irrégulière est extrêmement faible. Une fois que vous êtes sur la voie de l’application de la loi, il y a de fortes chances qu’on leur demande de quitter le Canada”, a-t-il déclaré.

Les demandes d’entrevue de l’ASFC et d’Immigration Canada ont été refusées, malgré la signature par la famille d’accords de consentement pour régler les problèmes de confidentialité.

L’ASFC a déclaré dans un courriel que la décision de renvoyer des personnes du Canada n’était “pas prise à la légère”, ajoutant que les demandes d’évaluation des risques avant renvoi agissent comme un sursis de renvoi jusqu’à ce qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada rende une décision finale.

Une lettre d’Adam aux agents de l’immigration désignant Padraig Mac Roibeaird pour agir comme son agent légal. (Soumis par Adam Tyrrell Haslam)

Coincé dans les limbes

La famille, qui n’a pas le droit de travailler ou d’étudier, vit dans un hôtel depuis 15 mois avec l’aide d’organismes de bienfaisance car il lui est interdit de travailler ou d’aller à l’école au Canada. Haslam a déclaré qu’Adam et ses deux jeunes frères passaient leurs journées à la bibliothèque ou à faire de la luge derrière l’hôtel.

Adam dit qu’il attend les vacances avec impatience en regardant le film Elfe avec sa famille et il espère que le dîner de Noël sera du poulet.

“Nous avons un petit arbre et nous attendons juste Noël – c’est tout ce que nous pouvons faire”, a déclaré son père.