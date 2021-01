Un étudiant adolescent en Irlande a remporté un concours scientifique national pour le développement d’une technologie capable de détecter plus facilement des vidéos « deepfake » en ligne.

Greg Tarr, du comté de Cork, a été déclaré la semaine dernière le lauréat du prix BT Young Scientist & Technologist of the Year 2021 pour son projet « Towards Deepfake Detection ».

L’image ou l’audio des vidéos deepfake est modifié par l’intelligence artificielle (IA) pour donner l’impression que quelqu’un a dit ou fait quelque chose qu’il n’a pas fait.

La propagation virale des vidéos deepfake a suscité des inquiétudes internationales, à l’ère de la consommation de nouvelles numériques, et les entreprises de médias sociaux ont fait l’objet d’un examen minutieux renouvelé sur la façon de lutter contre la propagation de cette désinformation.

Une vidéo modifiée, prétendant montrer le président élu américain Joe Biden s’endormant lors d’une interview télévisée, a été largement diffusée avant les élections de novembre.

S’adressant à Euronews, Tarr a déclaré qu’il avait développé une IA avancée pour aider à détecter lorsqu’une vidéo a été modifiée.

« Je travaille sur l’IA depuis peut-être quatre ans et elle est formée pour examiner de grandes quantités de données », a déclaré Tarr, « c’est un concept qui est actuellement en cours, mais le mien est dix fois plus rapide. »

« C’est incroyable de voir combien peu de gens comprennent à quel point les deepfakes sont répandus dans les médias actuels », a-t-il ajouté.

L’étudiant de 17 ans présentera prochainement ses travaux au Concours de l’Union européenne pour les jeunes scientifiques.

«J’ai hâte de représenter mon pays en septembre avec le même projet ou peut-être une version améliorée, et j’ai également hâte de commercialiser ou de« produire »ce développement.»