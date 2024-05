Un adolescent indien aurait tué deux personnes alors qu’il conduisait en état d’ébriété. En guise de punition, on lui a dit d’écrire un essai

CNN

—



La colère grandit en Inde après qu’un adolescent qui aurait tué deux personnes alors qu’il conduisait en état d’ébriété ait reçu l’ordre d’écrire un essai en guise de punition, beaucoup exigeant une peine plus sévère et accusant le pouvoir judiciaire de clémence.

Le garçon de 17 ans aurait roulé à toute vitesse dimanche dans la ville de Pune lorsque le véhicule a heurté une moto, tuant deux personnes, selon le vice-ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis.

Le mineur a été placé en garde à vue puis présenté au Conseil de justice pour mineurs, où il a été libéré sous caution et condamné à 15 jours de travaux d’intérêt général. On lui a également demandé de rédiger un essai sur la sécurité routière, a déclaré Fadnavis.

« L’indignation s’est accrue après cela. Selon la police, le garçon est âgé de 17 ans et 8 mois. Il s’agit d’un crime odieux », a-t-il déclaré mardi aux journalistes, en soulignant les modifications apportées en 2015 aux lois indiennes sur les mineurs, qui permettent aux enfants de plus de 16 ans d’être jugés comme des adultes s’ils auraient commis un crime « odieux ».

« Il s’agit d’une ordonnance surprenante rendue (par le Conseil de justice pour mineurs) », a déclaré Fadnavis.

Suite à l’indignation, l’avocat du mineur, Prashant Patil, a déclaré mercredi aux journalistes que les conditions de libération sous caution de l’adolescent avaient été modifiées, le Conseil de justice pour mineurs lui ordonnant de rester dans une maison de réadaptation jusqu’au 5 juin. Le mineur recevra des conseils, a déclaré Patil.

CNN a tenté de contacter le Patil pour commentaires.

Fadnavis a ajouté que la police de Pune enquêtait sur le mineur pour un homicide coupable présumé ne équivalant pas à un meurtre. Ils ont également demandé au tribunal pour mineurs de réexaminer son ordonnance de libération sous caution, a-t-il déclaré.

Une vidéo de vidéosurveillance, qui aurait été filmée quelques instants avant l’accident, montre une Porsche blanche roulant à toute vitesse sur une route principale très fréquentée. On peut voir des gens se précipiter sur les lieux de l’accident, ce qui n’est pas montré dans la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et diffusée sur les chaînes d’information locales.

Le père du mineur a été arrêté pour avoir prétendument permis à son fils de conduire alors qu’il était mineur, selon le commissaire de police de Pune, Amitesh Kumar. L’âge légal pour conduire en Inde est de 18 ans.

Trois personnes qui servaient de l’alcool mineur ont également été arrêtées, a ajouté Kumar.

« Nous avons adopté l’approche la plus stricte possible et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les deux jeunes vies perdues obtiennent justice et que l’accusé soit dûment puni », a-t-il déclaré.

L’incident a fait la une des journaux en Inde et a suscité une colère généralisée, beaucoup se tournant vers les réseaux sociaux pour condamner les conditions de libération sous caution du garçon.

Suresh Koshta, dont la fille de 24 ans a été tuée dans l’accident, exhorté autorités à prendre des mesures plus sévères contre le conducteur présumé.

« C’était une erreur (de permettre au mineur de conduire) », a-t-il déclaré aux journalistes devant son domicile, tout en retenant ses larmes. « Il faut d’abord savoir conduire. »

Rahul Gandhi, le chef du principal parti d’opposition indien, le Congrès national indien, s’est demandé si un chauffeur de bus ou de taxi serait infligé la même sanction.

« Si un fils de 16-17 ans issu d’une famille riche, conduisant une Porsche sous influence, est arrêté, on lui demande d’écrire un essai », a déclaré Gandhi dans une vidéo publiée sur X. « Pourquoi les essais ne sont-ils pas assigné aux chauffeurs de camion ou aux chauffeurs de bus ?

Ce n’est pas la première fois qu’un verdict d’un tribunal est examiné de cette manière.

En 2015, la superstar de Bollywood Salman Khan, qui risquait une longue peine de prison pour un délit de fuite mortel, a obtenu un sursis lorsque la Haute Cour de Bombay a annulé sa condamnation faute de preuves, provoquant une indignation généralisée.

« Sur la base des preuves produites par l’accusation, l’appelant ne peut pas être condamné, même si l’homme du commun pense différemment », a déclaré le tribunal.

L’incident avec délit de fuite a eu lieu devant une boulangerie de Mumbai en septembre 2002, les procureurs affirmant que Khan avait renversé cinq hommes endormis après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il revenait d’un bar après une nuit de beuverie, ont-ils déclaré.

L’acteur a déclaré qu’il n’était pas le conducteur.

L’une des victimes a été tuée ; les autres blessés.