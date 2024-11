Un adolescent hospitalisé avec E. Coli après avoir mangé du quart de livre de McDonald’s détaille les symptômes

Une jeune fille de 15 ans de Grand Junction, dans le Colorado, parle des premiers symptômes d’E. coli qu’elle dit avoir ressentis après avoir mangé des Quarter Pounders de McDonald’s.

Les sandwichs populaires ont été associés à une épidémie de bactérie dans 13 États qui a laissé 90 personnes malades, dont un décès et 27 hospitalisations, selon données des Centers for Disease Control and Prevention.

La source d’épidémie la plus probable est les oignons émincés qui recouvrent le hamburger, McDonald’s a déclaré dans un communiqué de presse. Le distributeur des oignons dans la région touchée, Taylor Farms, a déclaré que même si aucun ingrédient spécifique n’a été confirmé comme source, ils ont « rappelé de manière préventive » les oignons jaunes.

McDonald’s a également cessé de s’approvisionner en oignons auprès de Taylor Farms et a retiré les Quarter Pounders du menu dans environ 900 emplacements, mais le géant de la restauration rapide prévoit de recommencer à les vendre cette semaine sans oignons pour le moment.

La jeune fille, Kamberlyn Bowler, est actuellement à l’hôpital pour insuffisance rénale et lui a donné première interview sur sa maladie à NBC News.

Un adolescent se souvient des symptômes qui ont conduit à une hospitalisation

Kamberlyn, une adolescente auparavant en bonne santé, s’est rendue chez McDonald’s à plusieurs reprises dans les jours précédant sa maladie. Elle a commandé son Quarter Pounder préféré avec du fromage et des cornichons supplémentaires.

Ses premiers symptômes – fièvre et douleurs à l’estomac – ont commencé le mois suivant, selon sa mère, Brittany Randall.

« (Ma mère et moi) pensions tous les deux que j’avais juste de la fièvre, comme juste la grippe ou quelque chose comme ça – un problème d’estomac », a déclaré Kamberlyn à NBC News. « Mais ensuite j’ai commencé à vomir, à avoir la diarrhée, et c’était sanglant, donc ça m’a fait peur. »

Randall a emmené sa fille aux urgences, mais les tests n’ont rien trouvé. L’état de l’adolescent a alors commencé à empirer.

Brittany Randall et sa fille, Kamberlyn Bowler. Avec l’aimable autorisation de Brittany Randall

Après près d’une semaine de symptômes, Kamberlyn a déclaré qu’elle devait retourner chez le médecin. « Cela m’a fait peur. J’avais peur », se souvient-elle.

Lors de la deuxième visite chez le médecin, les tests ont révélé que Kamberlyn souffrait d’insuffisance rénale en raison d’une grave infection à E. coli. Elle a été transportée par avion à l’hôpital pour enfants du Colorado à Aurora le 18 octobre et y est toujours.

« C’était juste effrayant de voir son corps travailler contre elle », a déclaré Randall. « Ça a été difficile. J’ai dû m’absenter du travail, elle a rejoint l’équipe de softball de son lycée, elle a dû s’absenter des deux derniers matchs parce qu’elle était malade. »

L’adolescent a reçu un diagnostic de syndrome hémolytique et urémique (SHU) entérohémorragique associé à Escherichia coli, une complication rare d’une infection à E. coli causée par la bactérie attaquant les reins.

Kamberlyn a subi plusieurs cycles de dialyse et, même si ses reins pourraient à nouveau fonctionner, l’étendue des dommages durables est encore inconnue, selon Randall.

« Nous ne savons pas vraiment à quoi cela va ressembler pour elle », a-t-elle déclaré. « Elle devra probablement refaire une nouvelle série de dialyses. Nous espérons que ce sera le dernier, mais nous ne le savons pas non plus.

Kamberlyn n’avait aucune maladie sous-jacente avant son infection à E. coli. Elle jouait au softball dans son lycée.

« Elle est passée d’une excellente santé et sans aucun problème à des lésions rénales possibles toute sa vie », a déclaré Randall.

Dans un e-mail, un porte-parole de McDonald’s a déclaré à NBC News que des histoires comme celle de Kamberlyn sont « dévastatrices pour nous ».

« Nous savons que les personnes et les familles ont été considérablement touchées et que le bien-être de nos clients est extrêmement important pour nous », indique l’e-mail.

Poursuites contre l’épidémie de McDonald’s

De multiples poursuites ont déjà été déposées contre McDonald’s à propos de l’épidémie d’E. coli Quarter Pounder. Ron Simon, un avocat représentant Kamberlyn et 32 ​​autres personnes concernées, a déclaré à NBC News qu’il envisageait de porter plainte contre Kamberlyn cette semaine. Il a ajouté qu’il avait reçu des centaines d’appels depuis le début de l’épidémie.

« Il y aura beaucoup plus de cas dans cette épidémie que 75 », a déclaré Simon.

L’une des poursuites a été déposée par Clarissa DeBock, 33 ans, réceptionniste de North Platte, Nebraska, qui affirme avoir mangé un Quarter Pounder le 18 septembre et s’être retrouvée aux urgences une semaine plus tard. DeBock est également client de Simon.

Le 27 octobre, le président de McDonald’s, Joe Erlinger, a présenté ses excuses aux clients dans un message vidéos’engageant à regagner la confiance du client.

« Au nom du système McDonald’s, je veux que vous m’expliquiez : nous sommes désolés », a-t-il déclaré. « Pour les clients concernés, vous avez mon engagement à ce que, guidés par nos valeurs, nous remédierons à la situation. »

Symptômes d’E. coli

Selon le CDCles éléments suivants sont des signes d’une infection à E. coli et pourraient justifier de contacter un fournisseur de soins de santé :

Diarrhée et fièvre supérieure à 102°F

Diarrhée depuis plus de trois jours qui ne s’améliore pas

Diarrhée sanglante

Tellement de vomissements que vous ne pouvez pas retenir les liquides

Signes de déshydratation, tels que ne pas faire pipi beaucoup, bouche et gorge sèches, sensation de vertige en se levant

Les symptômes commencent généralement trois à quatre jours après avoir consommé la bactérie, et la plupart des gens se rétablissent généralement sans traitement après cinq à sept jours, selon le CDC.

Actualités NBC Christine Romains, Elizabeth Chuck et Laura Allenbaugh ont contribué au reportage.