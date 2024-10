Un adolescent grimpeur bat le record du plus jeune à conquérir les 14 plus hauts sommets du monde

Un adolescent sherpa, devenu la plus jeune personne à escalader les 14 plus hauts sommets du monde, est rentré chez lui au Népal lundi et a été accueilli en héros.

Nima Rinji Sherpa, 18 ans, a atteint la semaine dernière le sommet du mont Shishapangma en Chine, culminant à 8 027 mètres, accomplissant ainsi sa mission consistant à gravir les sommets du monde culminant à plus de 8 000 mètres. Il a battu un précédent record détenu par un autre Sherpa, alors âgé de 30 ans.

Le ministre népalais du Tourisme, Badri Prasad Pandey, ainsi que des membres de la communauté des grimpeurs, des collègues sherpas et des sympathisants, ont fait la queue devant l’aéroport international de Tribhuvan à Katmandou pour offrir des fleurs et des foulards à Nima Rinji.

« Je suis très heureuse et je tiens à remercier beaucoup tout le monde. C’était une mission difficile mais finalement j’ai pu réussir », a déclaré Nima Rinji aux journalistes.

Des sherpas émergeant de l’ombre des grimpeurs occidentaux

Il est issu d’une famille bien connue de la communauté alpiniste Sherpa. Son père et ses deux oncles dirigent les Seven Summits Treks au Népal, qui est devenue une entreprise leader au service de clients au Népal, en Chine et au Pakistan.

Célèbres pour leurs compétences sur les plus hauts sommets du monde, les Sherpas étaient autrefois relégués au rang de personnel de soutien mais sortent désormais de l’ombre de leurs pairs occidentaux. Plusieurs records d’alpinisme ont été réalisés par des alpinistes sherpas.

L’alpiniste népalais Nima Rinji Sherpa salue lundi à son arrivée à l’aéroport de Katmandou. (Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

Après sa dernière et dernière ascension mercredi, Nima Rinji a écrit sur son compte Instagram qu’il s’agissait d’un « hommage à tous les Sherpas qui ont jamais osé rêver au-delà des frontières traditionnelles qui leur étaient fixées ».

« L’alpinisme est plus qu’un simple travail ; c’est un témoignage de notre force, de notre résilience et de notre passion », a-t-il écrit, ajoutant qu’il voulait montrer que la jeune génération de Sherpas peut dépasser le stéréotype du simple grimpeur de soutien et exploiter son potentiel.

« Nous ne sommes pas seulement des guides ; nous sommes des pionniers. Que ceci soit un appel à chaque Sherpa pour qu’il reconnaisse la dignité de notre travail, la puissance de notre héritage et les possibilités illimitées de notre avenir », a-t-il déclaré.