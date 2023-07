Un adolescent grave son propre nom sur un pilier d’un temple du VIIIe siècle au Japon | Nouvelles du monde

Un adolescent canadien a été interrogé au Japon après avoir gravé son nom sur un pilier en bois dans un temple du VIIIe siècle.

La police a déclaré que l’incident s’était produit la semaine dernière dans le temple Toshodaiji Kondo, qui se trouve dans la ville de Nara.

S’adressant à CNN, les officiers ont déclaré: « Sur les piliers sur le côté, le garçon a sculpté » Julian « sur un pilier en bois à environ 170 cm au-dessus du sol avec son ongle. »

Le jeune de 17 ans a été interrogé sur des soupçons de violation de la loi sur la protection des biens culturels au Japon.

Le temple d’or du monument est également désigné comme trésor national.

Selon The Mainichi, un journal japonais, une lettre « J » a été trouvée de 4 cm de long et 5 cm de large – et le nom « Julian » mesurait 2,5 cm de long et 10 cm de large sur le pilier.

Un touriste japonais aurait vu les nouvelles inscriptions être faites et serait d’abord intervenu, avant d’alerter le personnel du temple.

Le garçon aurait déclaré qu’il n’avait aucune intention de nuire à la culture japonaise.

Il ne sera pas détenu, mais une enquête se poursuivra.

Temple bouddhiste, Toshodaiji Kondo a été construit au 8ème siècle et a été désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998.

Il fait partie de huit monuments de la ville connus sous le nom de monuments historiques de l’ancienne Nara.

Cela vient après une histoire similaire à Rome le mois dernier où un touriste a sculpté son nom dans le mur du Colisée à l’aide d’une clé.

Il a été filmé en train de commettre le vandalisme et a été obligé d’écrire des excuses au procureur de la ville.