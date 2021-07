Un adolescent gay submergé par le soutien après être sorti en robe de bal

Un adolescent GAY s’est présenté à ses camarades en portant une robe de bal et du maquillage pour son bal de fin d’année.

Justin Sedgwick, 16 ans, a reçu beaucoup de soutien lorsqu’il est sorti dans un look inspiré en partie par Angelina Jolie.

Justin Sedgwick a fait son coming out auprès de ses camarades en portant une robe de bal et du maquillage Crédit : Jade Scotney/ Magnus News

Il a été submergé par le soutien qu’il a reçu d’amis et d’enseignants Crédit : Jade Scotney/ Magnus News

Il a passé un an à planifier la grande révélation, persuadant même son meilleur ami d’être son partenaire pour la nuit.

Justin a déclaré : « Je pensais que ce serait génial de montrer à tout le monde que je n’ai pas peur d’être moi-même.

« J’étais vraiment nerveux à ce sujet, dans les semaines qui ont précédé l’événement, je n’arrêtais pas de penser ‘et si quelqu’un disait quelque chose ?’.

« Je pensais que certaines personnes allaient être assez négatives à ce sujet ou être déconcertées par cela.

« Mais ce n’était pas le cas, c’était extrêmement positif, le personnel et les élèves étaient vraiment élogieux, et cela m’a fait me sentir vraiment bienvenu. »

Chris Prankerd, directeur de l’école de Justin, Fareham Academy, Hants, a déclaré: « Sa décision et sa réaction montrent à quel point il est un bon modèle. »

La fière maman Jade Scotney, 34 ans, a ajouté : « Il savait quelle serait sa tenue.

« Il a meilleur goût que moi pour être honnête. »