Un adolescent gay brise son silence après avoir été victime d’intimidation dans une vidéo TikTok

Souvent, ceux qui donnent les coups oublient le mal qu’ils causent. Ceux qui reçoivent se souviennent toujours. Ce lycéen californien a décidé de ne plus détourner le regard. Selon NBC News, Landon Jones a déclaré qu’il avait été victime d’intimidation depuis qu’il était en cinquième année, mais il en a assez maintenant. Landon, qui est ouvertement gay, a partagé une vidéo sur son TikTok rappelant son expérience. Il a été victime d’insultes, mais le jeune de 18 ans a déclaré qu’il n’en était plus dérangé. “Le fait qu’ils soient venus chez moi le fait”, a-t-il ajouté. La vidéo est maintenant virale sur la plateforme de médias sociaux avec plus de 1,3 million de vues. Il a montré deux incidents d’intimidation, tous deux tout aussi déchirants.

Le premier qui s’est produit en août montrait Landon et sa sœur assis sur le parking devant un Starbucks. Un groupe de jeunes hommes se présente et encercle sa voiture. Du groupe, un regarde à l’intérieur et peut être entendu en utilisant des mots injurieux. Landon a révélé que les jeunes hommes visibles en vidéo fréquentent son lycée, le lycée El Toro à Lake Forest.

L’autre incident a eu lieu en septembre. C’est celui qui a été filmé par la caméra de surveillance de sa maison. Un jeune homme a été vu marchant jusqu’à la porte d’entrée de Landon et frappant dessus. Lorsque son père ouvre la porte, le jeune homme demande si Landon habite là. Son père répond par l’affirmative avant de se demander “Pourquoi?”

“Quelqu’un a dit de venir ici”, pouvait-on entendre le jeune homme marmonner, avant qu’il ne crie, répète les mots abusifs et se précipite hors de la propriété. Landon a révélé que le coupable était un élève d’un lycée voisin, bien qu’il n’ait pas pu confirmer lequel.

Landon a également révélé qu’il était dans sa chambre lorsque cet incident s’est produit et qu’il l’a entendu. Quand il descendit pour vérifier ce qui s’était passé, il eut le cœur brisé. Landon a déclaré: «Je n’ai pas dormi cette nuit-là. J’étais franchement très énervé. Je pleurais.”

L’adolescent s’est ouvertement déclaré gay en 2020. Il a décidé de parler des incidents car il en avait « marre de se taire à ce sujet ». Landon compte 700 000 abonnés sur son TikTok. Landon élève sa voix contre l’intimidation des personnes de la communauté LGBTQ+.

