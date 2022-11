Un adolescent frappé par un conducteur présumé de Vernon aux facultés affaiblies – Kelowna Capital News

La police enquête après qu’un piéton a été heurté par un conducteur présumé aux facultés affaiblies à Vernon jeudi soir.

La GRC de Vernon North Okanagan a reçu un rapport d’une collision impliquant un piéton à l’intersection de la 43e Avenue et de la 20e Rue le 3 novembre, juste avant 21 h.

Des agents de première ligne sont arrivés à l’endroit où le personnel des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique prodiguait des soins médicaux à la victime. L’enquête a déterminé que la piétonne de 14 ans traversait la 43e Avenue sur un passage pour piétons marqué lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule qui tournait à gauche sur la 43e Avenue depuis la 20e Rue.

La victime a été transportée hors des lieux pour le traitement de blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Pendant qu’il parlait au conducteur, l’enquêteur a soupçonné que la capacité de conduire de la femme était affectée par l’alcool et lui a lu une demande d’haleine obligatoire.

La femme de Vernon, âgée de 44 ans, a fourni un échantillon d’haleine qui a enregistré un échec sur un appareil de dépistage en bordure de route. Elle s’est vu imposer une interdiction immédiate de bord de route de 90 jours en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique et son véhicule a été mis en fourrière pendant 30 jours.

« Il n’y a aucune excuse pour la conduite avec facultés affaiblies », a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC, le const. Chris Terleski. «Des incidents comme celui-ci sont entièrement évitables. Si vous allez consommer des substances intoxicantes, soyez responsable et planifiez toujours à l’avance et rentrez chez vous en toute sécurité et sobre.

La police continue d’enquêter sur l’incident.

