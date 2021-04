Un adolescent fou du MÉDIÉVAL a mis son «armure» tous les jours pendant un an – et a maintenant été «fait chevalier».

Les villageois ont décerné l’honneur à Leo Myatt, 16 ans, pour les avoir fait sourire alors qu’il piétinait les rues dans sa tenue.

Leo Myatt a eu sa première tenue médiévale l’année dernière Crédit: Pictoria / Magnus News

Il a été « fait chevalier » par ses villages locaux pour les avoir fait sourire Crédit: Pictoria / Magnus News

Il a déclaré: «Je me sens profondément honoré.

«Je suis toujours heureux d’encourager les gens et de saluer.»

Maman Emma Myatt, 40 ans, a déclaré que le verrouillage avait frappé au moment où Leo, autiste, avait sa première tenue médiévale.

Les habitants de Draycott dans les Maures, le personnel, lui ont donné un certificat et l’appellent « Monsieur » Crédit: Pictoria / Magnus News

Elle a dit: «Un jour, il a enfilé tout son équipement et nous a dit:« Je sors ».»

Les habitants de Draycott dans les Maures, les états-majors, lui ont donné un certificat et l’appellent «Monsieur».

Il sortira aujourd’hui le jour de la Saint-Georges et continuera à «croiser dans les rues de Draycott et plus loin».

Leo sortira aujourd’hui le jour de la Saint-Georges Crédit: Pictoria / Magnus News

L’adolescent envisage de continuer à errer dans les rues de sa ville Crédit: Emma Myatt / Magnus News