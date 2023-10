Un adolescent fait face à une accusation de meurtre pour une fusillade dans un centre commercial en Thaïlande | Actualités sur la violence armée

La police a déclaré que le suspect de la fusillade, âgé de 14 ans, semble souffrir de problèmes psychologiques et n’avait pas pris de médicaments quotidiennement.

En Thaïlande, un adolescent soupçonné d’avoir tué deux personnes lors d’une fusillade dans un centre commercial haut de gamme de la capitale, Bangkok, sera accusé de meurtre avec préméditation, de tentative de meurtre et de possession illégale d’armes à feu, entre autres infractions, a indiqué la police.

Le suspect, âgé de 14 ans, sera envoyé mercredi devant un tribunal pour mineurs, a déclaré le général Nakarin Sukhontawit de la police de Bangkok, ajoutant que les policiers avaient des difficultés à communiquer avec le suspect.

La police a déclaré que l’adolescent semblait avoir souffert d’une dépression psychologique et qu’il avait modifié une arme de poing, conçue pour tirer à blanc, pour lui permettre de tirer à balles réelles.

Le chaos a éclaté mardi dans le luxueux centre commercial Siam Paragon de Bangkok, à l’heure de pointe, lorsque des coups de feu ont retenti, tuant deux femmes, originaires de Chine et du Myanmar, et en blessant cinq autres, deux étrangères et trois ressortissants thaïlandais.

La police a déclaré que l’adolescent suspect, qui a été arrêté indemne plus tard mardi après avoir déposé son arme, suivait un traitement psychologique et n’avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits plus tôt dans la journée.

Une vidéo téléchargée sur les réseaux sociaux et diffusée à la télévision montrait un jeune aux cheveux longs, quelque peu abasourdi, portant une casquette de baseball et parlant avec la police alors qu’il était placé en garde à vue sans résistance.

Les médias thaïlandais ont rapporté que le suspect était un étudiant d’une école privée de premier plan. Les enquêteurs étudient les antécédents de l’adolescent et envisagent de parler à ses amis, qui sont des joueurs en ligne, de son état mental, selon certaines informations.

« Le suspect a souffert d’une dépression psychologique et il correspond à un profil de tireur actif », a déclaré le chef de la police nationale, Torsak Sukvimol, dans une interview télévisée.

« Au début, je lui ai parlé pour le calmer… il avait l’air d’entendre quelqu’un lui parler, il entendait des choses, un bruit, il lui disait de tirer », a déclaré le chef de la police.

La fusillade de mardi dans le centre commercial survient quelques jours seulement avant le premier anniversaire du massacre de 35 personnes, dont 22 enfants, dans une crèche du nord-est de la Thaïlande, lors d’une attaque à l’arme à feu et au couteau qui a duré plusieurs heures par un ancien policier qui s’est ensuite suicidé. mort.

En 2020, un soldat thaïlandais a tué par balle au moins 29 personnes et en a blessé 57 autres lors d’un déchaînement qui a touché quatre endroits autour de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays.

Siam Paragon est le centre commercial haut de gamme le plus célèbre de Thaïlande, attirant quotidiennement des foules d’acheteurs nationaux et étrangers dans ses magasins de luxe, son aquarium, son cinéma et son aire de restauration.

Le site d’information local Khaosod English a rapporté mercredi que les visiteurs de Siam Paragon continuaient de passer par les détecteurs de métaux sans être contrôlés un jour après la fusillade.