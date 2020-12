Un étudiant a été expulsé d’une école en France après avoir défendu en classe le meurtre horrible du professeur Samuel Paty par un extrémiste islamique, selon un rapport. Paty a été décapité en octobre pour avoir montré une caricature du prophète Mohammed.

Selon la radio France Bleu, l’étudiant a initialement fait ces commentaires le 2 novembre, plus de deux semaines après le meurtre de Paty.

Les élèves venaient de rentrer de vacances dans l’une des écoles de la ville de Saint-Jean-de-Luz dans le sud-ouest de la France, près de la frontière espagnole. Après avoir observé un moment de silence, une discussion a eu lieu en classe. L’un des adolescents a choqué tout le monde en disant que le meurtre brutal de Paty était « mérité. »

Un enseignant a demandé à l’élève d’expliquer ce qu’il voulait dire. L’étudiant a répondu que «Personne n’a le droit de se moquer de la religion», et cela «La décapitation était méritée.» Les mêmes déclarations ont ensuite été répétées par l’étudiant lors d’une réunion avec le directeur adjoint de l’école et un conseiller principal en éducation.

Après une réunion du jury disciplinaire, au cours de laquelle les parents de l’élève étaient présents, l’élève a été expulsé. Les parents se sont alors vu proposer une option d’éducation dans «un autre établissement», a déclaré France Bleu.

Professeur d’histoire et de géographie, Paty a été décapité par un jeune extrémiste islamique à Paris le 16 octobre pour avoir montré à sa classe une caricature du prophète Mahomet lors d’une leçon sur la liberté d’expression. Le meurtre a déclenché une indignation généralisée en France, obligeant les autorités à jeter un regard sobre sur les jeunes radicalisés dans le système éducatif et à sévir contre les groupes extrémistes.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’Éducation nationale a déclaré qu’il y avait eu 793 «Incidents» dans les écoles lors des hommages au professeur assassiné. Quarante pour cent d’entre eux ont été signalés comme «Provocations» et « des disputes, » 17% en tant que défense du terrorisme, 12% en tant que refus de participer aux hommages à Paty et 9% en tant que tentatives de perturber ces hommages. Au total, 131 étudiants ont été suspendus et 44 ont été expulsés.

