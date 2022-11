Un adolescent espagnol salué après avoir marqué l’histoire de la Coupe du monde

Gavi a marqué lors de la défaite 7-0 de son équipe contre le Costa Rica

Le milieu de terrain espagnol Gavi a gravé son nom dans les livres d’histoire lors de la démolition 7-0 de son équipe contre le Costa Rica lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, devenant ainsi le plus jeune buteur du tournoi depuis Pelé en 1958.

Gavi a produit une performance d’homme du match alors que l’Espagne a lancé sa campagne avec style mercredi.

Âgé de seulement 18 ans et 110 jours, l’as de Barcelone est devenu le plus jeune joueur à apparaître pour l’Espagne lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe.

Il est entré dans l’histoire avec une finition élégante pour le cinquième but de l’Espagne, arrivant au bord de la surface avant d’envoyer le ballon sur le poteau avec l’extérieur de son pied droit.

Cette frappe a fait de Gavi le plus jeune buteur de la Coupe du monde depuis que Pelé a marqué pour le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 1958, alors qu’il était âgé de 17 ans et 239 jours.

Avant cela, le Mexicain Manuel Rosas avait marqué lors de la première Coupe du monde de 1930 à l’âge de 18 ans et 93 jours, faisant de lui le deuxième plus jeune de la liste de tous les temps.

Gavi a produit un but brillamment improvisé pour l’Espagne.





“Je suis vraiment heureux d’avoir remporté le titre de MVP, mais aujourd’hui, nous avons tous fait un très bon match et je suis vraiment heureux pour eux tous”, Gavi a parlé de la victoire de son équipe.

« Je sais que je suis le plus jeune de l’équipe et je respecte tout le monde, mais sur le terrain c’est différent et je fais de mon mieux. Je suis fier d’être sur ce podium.

Dirigée par l’ancien international Luis Enrique, l’équipe d’Espagne associe les jeunes talents Gavi et son coéquipier barcelonais Pedri à des chefs plus expérimentés tels que Sergio Busquets.

La victoire retentissante de l’Espagne au stade Al Thumama de Doha signifie qu’elle est en tête du groupe E avec trois points, devant le Japon à la différence de buts.

Les Japonais ont réussi une surprise majeure lorsqu’ils sont revenus pour battre l’Allemagne 2-1 plus tôt mercredi.

L’Espagne et l’Allemagne se rencontreront ensuite dans un affrontement à succès dimanche, le même jour que le Japon affrontera le Costa Rica.

