Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’ATP

Carlos Alcaraz a gravé son nom dans les livres d’histoire après que l’Espagnol de 19 ans ait battu son rival norvégien Casper Ruud pour remporter un premier titre du Grand Chelem à l’US Open, devenant également le plus jeune numéro un mondial masculin.

Alcaraz, troisième tête de série, a battu Ruud, cinquième tête de série, 6-4, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3 à Flushing Meadows dimanche pour consolider son statut de jeune star la plus brillante de son sport.

En montant au sommet du classement ATP alors qu’il était encore adolescent, Alcaraz a réalisé un exploit que même l’illustre compatriote Rafael Nadal ou le grand Roger Federer ou Novak Djokovic n’ont pas réussi.

Alcaraz a atteint le record à l’âge de 19 ans et 130 jours, le précédent record du numéro un masculin le plus jeune appartenant à Lleyton Hewitt d’Australie, qui était âgé de 20 ans et 268 jours lorsqu’il était en tête des charts.

Le Russe Marat Safin est troisième sur la liste de tous les temps, atteignant le sommet à l’âge de 20 ans et 10 mois en novembre 2000.

Alcaraz a battu Ruud pour le titre dans le Queens. © Lev Radin / Agence Anadolu via Getty Images





La victoire de dimanche au stade Arthur Ashe a résumé l’énergie implacable qu’Alcaraz apporte sur le terrain, harcelant et bousculant Ruud mais produisant des prises de vue sublimes et audacieuses.

« J’ai faim de plus. Je veux être au top pendant de très nombreuses semaines. Espérons de nombreuses années, “ a déclaré Alcaraz, qui était entré en finale après trois matchs successifs en cinq sets à New York.

«Je vais travailler dur à nouveau après cette semaine, ces deux semaines incroyables. Je vais me battre pour en avoir plus.

Alcaraz devient le plus jeune homme à remporter un titre majeur depuis que Nadal a remporté l’Open de France 2005 à l’âge de 19 ans, alors qu’il est le plus jeune à être couronné roi à New York depuis que Pete Sampras a décroché le titre à l’âge de 19 ans et 28 jours. ancien en 1990.

Ruud, 23 ans, était également entré dans l’affrontement en sachant que la victoire lui offrirait un premier Grand Chelem et le numéro un mondial, après avoir battu la Russe Karen Khachanov en demi-finale.

En fin de compte, le Norvégien a rencontré son match contre l’Alcaraz tout en action et a été laissé pour envisager une deuxième défaite finale majeure de 2022 après avoir également échoué à Roland-Garros contre Nadal.

« Il fait partie de ces rares talents qui apparaissent de temps en temps dans le sport. C’est ce qu’il semble être, “ Ruud a dit d’Alcaraz.

“Voyons comment sa carrière évolue, mais tout va dans la bonne direction.”

Alcaraz n’a pas caché son désir de succès et sa confiance en soi, et peu de gens parieraient contre lui en ajoutant à son titre à New York alors que l’Espagne accueille un successeur à Nadal alors que le champion du Grand Chelem à 22 reprises envisage le crépuscule de sa carrière.

La course de Ruud vers la finale à Flushing Meadows signifie qu’il se hissera à la deuxième place mondiale, tandis que le Russe Daniil Medvedev – qui avait participé à l’US Open de cette année en tant que champion en titre et numéro un mondial mais a subi une sortie au quatrième tour aux mains de Nick Kyrgios – devrait glisser à la quatrième place, une place derrière Nadal.