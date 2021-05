Après s’être battu avec sa mère, un jeune espagnol a fini par creuser un trou pour canaliser sa colère. Andres Canto s’est disputé avec sa mère parce qu’elle voulait qu’il change de vêtements avant de partir avec ses amis. Canto a refusé de respecter son ordre et a dû rester à la maison. Contrairement à d’autres jeunes de 14 ans qui s’asseyaient dans leur chambre pour verser des larmes ou un berceau, Canto a décidé d’exprimer sa colère de manière productive.

Il a commencé à creuser un trou avec une pioche dans l’arrière-cour de sa maison familiale à Alicante, en Espagne. L’acteur en herbe, qui a maintenant 20 ans, a transformé une fosse poussiéreuse en une véritable caverne d’hommes après avoir creusé dans la cour pendant six ans. Le soi-disant bunker souterrain a des escaliers, un système stéréo, un four, un lit simple et une connexion Wifi instillée.

Dans une interview avec Insider, Canto a révélé que même si l’argument était un point de basculement qui l’a motivé à creuser le trou, il a toujours voulu faire quelque chose d’athlétique car il s’ennuyait à la maison. Il a en outre révélé que pendant les trois premières années, il creusait juste pour voir à quelle profondeur il pouvait creuser. Mais plus tard en 2017, Canto a estimé qu’il pouvait changer le trou en un lieu habitable.

Dans ce processus, il a obtenu l’aide de son meilleur ami Andrieu, qui lui a fourni un exercice pour accélérer le processus. Grâce à des efforts conjoints, le duo a réussi à doubler la profondeur du trou de 5 pieds à 11 pieds. Canto a passé trois heures par jour sur la construction de la grotte pour la transformer en un lieu fonctionnel.

Une visite vidéo du bunker souterrain, publiée sur sa poignée de médias sociaux, avec d’autres images, montre qu’il présente la plupart des caractéristiques d’une maison fonctionnelle.

LA CUEVA, el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.1. 9 mars 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu – Kokomo (@ andresiko_16) 26 avril 2021

Les parents de 20 ans sont ravis de la construction de leur fils. Ensuite, il souhaite ajouter un jacuzzi dans la grotte. Le jeune est extrêmement content de son exploit et a déclaré que tous les mauvais souvenirs avaient disparu.

