Un adolescent du Mississippi tué après l’obtention de son diplôme

JACKSON, Miss. – Kennedy Hobbs était une jeune femme qui commençait tout juste sa vie.

Entrepreneure, elle a lancé sa propre entreprise d’épilation à la cire à l’âge de 17 ans. Dans une vidéo publiée sur Facebook, William Edwards, un ami proche de la famille de Hobbs, a déclaré qu’elle se préparait à faire les bonnes choses et avait un avenir radieux.

« C’est là que Kennedy était censée grandir, réussir et faire son truc », a-t-il déclaré en montrant son petit studio, Kaay’s Waxing Bar.

Le jeune homme de 18 ans a été abattu vers 22h45 mardi dans une station-service Texaco à Jackson, a déclaré Sam Brown, porte-parole du département de police de Jackson.

Brown a déclaré que Hobbs avait subi plusieurs blessures par balle et était décédé sur les lieux. Quatre témoins ont été interrogés mercredi, a-t-il déclaré, et l’agence recherche actuellement un suspect potentiel dans cette affaire. Aucun autre détail n’a été divulgué.

La famille et les amis ont appelé mercredi les responsables de la ville et les forces de l’ordre à faire davantage pour résoudre son meurtre et lutter contre le taux de criminalité croissant de Jackson.

Environ deux douzaines de personnes se sont rassemblées sur les marches du siège du département de police de Jackson pour écouter les plaidoyers de la famille moins de 24 heures après la mort de Hobbs.

Edwards a déclaré mercredi lors de l’événement que la famille essayait toujours de comprendre ce qui s’était passé. Jusqu’à présent, les détectives du département de police de Jackson n’ont révélé aucun détail de leur enquête à la famille, a-t-il déclaré.

Edwards a déclaré qu’il pensait qu’aucune agence extérieure n’avait été invitée à participer à l’enquête, ce qui était frustrant pour lui et les autres membres de sa famille.

« Pourquoi (le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) n’est-il pas ici? Pourquoi (le Mississippi Bureau of Investigation) n’est-il pas ici », a-t-il déclaré. « On ne nous a rien dit. »

« J’ai été expulsé » :Le principal évincé de Californie escorté hors du campus après le discours de remise des diplômes

La criminalité dans la ville de Jackson a grimpé en flèche ces dernières années. La ville est sur le point de dépasser son record d’homicides de 130, établi l’an dernier. Edwards a déclaré que la famille de Hobbs souhaitait que Jackson devienne une ville plus sûre pour ses jeunes.

« Elle n’est pas seulement ma nièce ou juste l’enfant de son père ou de sa mère : ce sont tous nos enfants », a déclaré Edwards.

Edwards a déclaré qu’il y avait trop d’armes à feu de grande puissance dans les rues de Jackson et qu’il pensait que la police devrait se concentrer sur la maîtrise de la situation.

« Je suis pour le droit de porter des armes, dit-il, mais à quel prix ?

Dwayne Pickett, pasteur de l’église New Jerusalem à Jackson, a déclaré que la perte de Hobbs était tragique, mais a estimé que cela marquait également un moment pour la communauté de prendre position contre la montée de la violence autour de la ville.

« La vie et la mort de Kennedy pourraient être un moment décisif dans notre ville », a-t-il déclaré. « C’est le moment où nous disons qu’un étudiant spécialisé a été abattu dans notre ville et nous avons dit ‘pas plus’. »

Pickett a déclaré que la communauté doit se réunir et réfléchir à des solutions, y compris des moyens de fournir des débouchés plus constructifs aux jeunes de toute la ville. En impliquant les jeunes dans des programmes et d’autres activités qui les empêchent de se tourner vers la violence, la ville dans son ensemble peut s’améliorer, a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucun moyen pour nous de changer quoi que ce soit à moins que nous ne nous réunissions », a-t-il déclaré. « Il est temps pour nous de poser nos problèmes et de nous demander : ‘Comment nous battons-nous pour nos enfants ?' »

Suivez Keisha Rowe sur Twitter: @KeishaRoweCL