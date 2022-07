Un adolescent du Mississippi raconte avoir sauvé 4 personnes de la noyade

JACKSON, Miss. (AP) – Lorsque Corion Evans a vu trois personnes lors d’une fête, le jeune de 16 ans n’aurait jamais imaginé qu’il leur sauverait la vie quelques heures plus tard. Mais c’est ce qui s’est passé aux premières heures de dimanche lorsqu’une voiture a quitté une rampe de mise à l’eau dans une rivière du sud du Mississippi.

Le lycéen du Mississippi a sauté dans la rivière Pascagoula vers 2 h 30 ce jour-là après avoir vu la voiture plonger dans les eaux depuis la rampe de mise à l’eau sous l’Interstate 10. Trois jeunes femmes qu’il avait vues lors d’une fête à proximité samedi étaient dans la voiture . Ils étaient tous allés à un lieu de rassemblement près de la rampe de mise à l’eau après la fin de la fête.

Il a couru en descendant vers l’eau aussi vite qu’il le pouvait.

“Je viens de voir la voiture dans l’eau, puis je les ai vus dans l’eau en train de dire” aidez-moi “. Alors j’ai juste enlevé ma chemise, enlevé mes chaussures et jeté mon téléphone et j’ai sauté dans l’eau », a déclaré Evans.

Sans se laisser décourager par l’eau sombre, Evans se dirigea directement vers la rivière. Plus tard, apprit-il, des alligators vivent dans la rivière et ses bayous.

“J’avais peur, mais je me suis concentré sur le fait de garder tout le monde calme”, ​​a-t-il déclaré. Il a ensuite sauvé les trois femmes dans la voiture et un policier qui a répondu à la scène.

La conductrice a déclaré qu’elle suivait son GPS et qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle se dirigeait vers le bord de l’eau, selon un communiqué de presse du département de police de Moss Point mercredi.

“Il n’y a pas de lumière ici ou rien, donc tout était noir”, a déclaré Cora Watson, 19 ans, à WLOX-TV. “Le GPS pensait que nous étions au sommet de l’autoroute. C’est pourquoi il nous disait d’aller tout droit parce qu’il ne disait pas que c’était de l’eau ici ou rien.

Les trois jeunes femmes sont sorties par la fenêtre du passager, a rapporté WLOX-TV. Au moins l’un d’entre eux a réussi à monter sur le toit de la voiture. Alors qu’une autre luttait pour faire du surplace, elle a réussi à tenir une main en l’air et à appeler la police.

L’officier de police de Moss Point, Gary Mercer, a été dépêché sur les lieux et a déclaré qu’Evans était déjà dans l’eau à son arrivée. Mercer a dit qu’il avait sauté dans la rivière et avait commencé à aider l’une des adolescentes qui disait qu’elle ne savait pas nager. Après que Mercer ait essayé de porter la fille sur son dos, elle a paniqué et l’a fait aller sous l’eau.

“Il essayait de se relever mais a continué à avaler de l’eau”, a déclaré Evans. “Il essayait de reprendre son souffle mais il lui dit : ‘Je ne peux pas, je ne peux pas.’ C’est alors que j’ai nagé jusqu’à eux.

Evans a ensuite aidé Mercer et la femme à atteindre le rivage. Il attribue sa force physique à sa pratique du football au lycée et à son expérience en natation. Il a dit qu’il avait appris à nager à l’âge de 3 ans dans la piscine de sa grand-mère.

“Si M. Evans n’avait pas aidé, la situation aurait pu se dérouler différemment, au lieu que tous les occupants soient secourus en toute sécurité”, a déclaré le chef de la police de Moss Point, Brandon Ashley.

Mardi, le maire et le conseil des échevins de Moss Point ont remis à Evans un certificat de félicitations pour ses actions.

“Nous sommes fiers du jeune homme pour avoir eu le courage de s’oublier et de sauter dans l’eau”, a déclaré le maire Billy Knight à l’AP. “Ce n’est pas assez souvent de voir des gens mettre les autres au-dessus d’eux-mêmes.”

Les jeunes femmes ont donné à Evans un panier-cadeau complet avec des sacs de bonbons «Life Savers».

Evans, qui sera en terminale à l’école secondaire Pascagoula à l’automne, souhaite étudier la physiothérapie ou la médecine du sport à l’université. Une page GoFundMe a été créée pour l’aider à payer ses frais de scolarité, qu’il appelle une “bénédiction”.

“Je n’étais pas censé être là”, a déclaré Evans. “Quand j’ai couru dans cette eau, j’étais censé être déjà parti. Je sens que je suis béni pour ce que j’ai fait cette nuit-là.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press