Un adolescent du Michigan plaide coupable de terrorisme et d’autres chefs d’accusation dans une fusillade meurtrière dans une école

Un adolescent a plaidé coupable lundi de terrorisme et de meurtre au premier degré dans une fusillade dans une école du Michigan qui a tué quatre élèves et a mis un accent extraordinaire sur la vie familiale du garçon et le rôle présumé de ses parents dans la tragédie.

Ethan Crumbley a plaidé coupable aux 24 chefs d’accusation, près d’un an après l’attaque au lycée d’Oxford, dans le sud-est du Michigan. Dans la galerie, des proches des victimes pleuraient alors que le procureur adjoint Marc Keast décrivait les crimes.

“Oui”, a répondu Crumbley, lorsqu’on lui a demandé s’il avait “sciemment, volontairement et délibérément” choisi de tirer sur d’autres étudiants.

Le bureau du procureur a déclaré qu’aucun accord n’avait été conclu avant le plaidoyer de lundi. Une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne généralement une peine automatique de prison à vie dans le Michigan, mais les adolescents ont droit à une audience au cours de laquelle leur avocat peut plaider pour une durée plus courte et une possibilité de libération conditionnelle.

L’adolescent a retiré son intention de poursuivre une défense d’aliénation mentale et a reconnu à plusieurs reprises qu’il comprenait les sanctions potentielles.

Crumbley, maintenant âgé de 16 ans, n’avait aucun problème de discipline à l’école, à environ 50 kilomètres au nord de Detroit, mais son comportement plus tôt le jour de la fusillade de masse a soulevé des drapeaux.

Un enseignant avait découvert un dessin avec un pistolet pointé sur les mots : “Les pensées ne s’arrêteront pas. Aidez-moi.” Il y avait une image d’une balle avec le message : « Du sang partout ».

James et Jennifer Crumbley ont refusé de ramener leur fils à la maison le 30 novembre, mais on leur a dit de le faire suivre un conseil dans les 48 heures, selon les enquêteurs.

4 tués, 7 blessés par balle

Crumbley avait apporté une arme de poing Sig Sauer de 9 mm et 50 cartouches à l’école dans son sac à dos ce jour-là et l’avait ensuite tiré sur d’autres élèves. Les députés se sont précipités et l’ont capturé en quelques minutes.

Un jour plus tôt, un enseignant avait vu Ethan chercher des munitions sur son téléphone. L’école a contacté Jennifer Crumbley, qui a dit à son fils dans un SMS : “Lol. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu dois apprendre à ne pas te faire prendre”, a déclaré le bureau du procureur.

Séparément, les Crumbleys aînés font face à des accusations d’homicide involontaire. Ils sont accusés d’avoir rendu une arme accessible à Ethan et d’avoir ignoré son besoin de traitement de santé mentale. Les parents ont rarement été inculpés lors de fusillades dans des écoles, bien que les armes utilisées proviennent généralement du domicile d’un parent ou d’un parent proche.

Plus tôt cette année, les procureurs ont révélé qu’Ethan avait des hallucinations sur les démons et était fasciné par les armes à feu et la propagande nazie.

“En termes simples, ils ont créé un environnement dans lequel les tendances violentes de leur fils se sont épanouies. Ils savaient que leur fils était troublé, puis ils lui ont acheté une arme à feu”, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire.

Les Crumbley ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant du plan d’Ethan de commettre une fusillade dans une école. Ils contestent également que l’arme était facile à saisir à la maison.

Les procureurs américains inculpent les parents du tireur d’école du Michigan Les parents du tireur de l’école du Michigan accusé ont été accusés d’homicide involontaire, les procureurs alléguant qu’ils ont été négligents et ont contribué à la mort de quatre étudiants.

Madisyn Baldwin, Tate Myre, Hana St. Juliana et Justin Shilling ont été tués, tandis que six étudiants et un enseignant ont été blessés. En plus des chefs de meurtre au premier degré et de terrorisme causant la mort, Ethan a admis sa culpabilité à sept chefs d’agression avec intention de meurtre et à 12 chefs de possession d’une arme à feu dans la commission d’un crime.

Le juge a fixé au 9 février le début des audiences pour déterminer s’il sera condamné à perpétuité sans libération conditionnelle ou s’il obtiendra une peine plus courte en raison de son âge et une chance de libération. Ses avocats pourront faire valoir diverses circonstances atténuantes, notamment la vie familiale et la santé mentale. Les procureurs n’ont pas signalé au tribunal s’ils plaideraient pour une peine de non-libération conditionnelle.