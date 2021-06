Un adolescent du Michigan, 19 ans, abattu par un flic après avoir ouvert le feu sur un officier « avait perdu son petit ami à cause d’une fusillade de la police quelques jours plus tôt »

Une adolescente du Michigan de 19 ans qui a été tuée par un flic dans une fusillade après avoir ouvert le feu sur l’officier « avait perdu son petit ami à cause d’une fusillade de la police quelques jours plus tôt ».

Briana Sykes a été identifiée par la police comme la victime qui a été abattue samedi vers 14 h 15, à quelques pâtés de maisons d’un défilé du 15 juin.

La mort de Sykes a provoqué une vague de publications d’hommage sur les réseaux sociaux de la part de ses proches Crédit : Facebook

Le cousin de Sykes, Micajah Reynold a écrit un article en hommage sur Facebook Crédit : Facebook

Quelqu’un a été vu pointant une arme à feu Crédit : Facebook/India Anderson

Briana Sykes a été identifiée par la police comme la victime qui a été abattue samedi Crédit : Facebook

La mort de Sykes a provoqué une vague de publications d’hommage sur les réseaux sociaux de la part de ses proches, dont une affirmant que le petit ami de la jeune femme de 19 ans était également décédé par la police quelques jours auparavant.

Son cousin, Micajah Reynold a écrit à Facebook : « Beaucoup savent déjà et ont tendu la main, mais pour ceux qui ne le savent pas, ma cousine était la femme de la vidéo virale qui a été tuée par la police samedi à Flint après avoir tiré sur un officier.

« Bien que je n’aie pas tous les détails et les réponses, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille du petit ami de Briana qui a été tué deux jours auparavant par la police, ce qui a finalement conduit aux événements du 17 juin. »

Reynold a admis qu’il ne pouvait « qu’imaginer l’endroit sombre » dans lequel se trouvait son cousin et « le chagrin et la douleur qu’elle a dû ressentir qui l’amèneraient à prendre de telles mesures ».

La grand-mère de Sykes, Eva Reynold Brown, s’est également rendue sur Facebook pour partager sa perte, confirmant que sa petite-fille était dans la vidéo désormais virale de la fusillade.

« C’était ma petite-fille. Elle est mon monde, je sais que Dieu l’a et tout va bien dans mon âme », a-t-elle écrit.

Sa sœur de 19 ans, Nala McCracklin, a révélé au Daily Mail : « Je me sens horrible pour l’officier qui l’a fait et je ne suis pas fâchée contre lui ou quelqu’un d’autre. »

McCracklin, qui a décrit sa sœur au média comme non violente, a déclaré qu’elle voulait s’assurer que toute personne ayant besoin d’une thérapie et de conseils sache qu’il est « correct » d’obtenir de l’aide.

Elle a également mentionné que le petit ami de sa sœur avait été récemment tué dans une fusillade, mais contrairement à son cousin, elle a déclaré que cela n’impliquait pas la police.

Deux autres agents ont été vus à côté d’une voiture de police Crédit : Facebook/India Anderson

Des passants ont filmé l’incident Crédit : Facebook/India Anderson

Quelqu’un a été vu sur le terrain Crédit : Facebook/India Anderson

La participante au défilé India Anderson, qui était avec son amie Shericka Lewis, a entendu la fusillade et l’a rapidement capturée avec son appareil photo.

La séquence a accumulé plus de 800 000 vues et 33 000 partages, depuis sa mise en ligne sur Facebook Live.

En parlant de l’incident, Anderson a déclaré à NBC25: « Je n’ai jamais vu personne tirer avec une arme à feu ou se mettre devant moi, alors j’ai juste pris l’initiative de sortir mon téléphone et d’enregistrer ce qui se passait. »

Lewis a ajouté: « C’était une situation effrayante, comme être juste à côté de quelqu’un et savoir que la balle aurait pu être plus haute de trois pouces, elle aurait pu me toucher au cou.

Un officier pleure à genoux après la fusillade Crédit : Facebook/India Anderson

Une femme de 19 ans a été tuée Crédit : Facebook/India Anderson

Samedi après-midi, un policier de Flint a riposté après avoir été abattu alors qu’il travaillait pour protéger la célébration du défilé de Juneteenth de la ville Crédit : Twitter/ @rmurreytv

La police d’État a déclaré que le suspect présumé de la fusillade avait été touché par les coups de feu du flic Crédit : AP

« Cela aurait pu me frapper à la tête, cela aurait pu faire n’importe quoi. Je suis juste heureux que cela ait juste effleuré ma voiture, qu’il ne m’ait pas tiré dessus et que cela n’ait blessé personne dans ma voiture. »

Lewis a allégué que Sykes avait commencé à tirer de son véhicule lorsqu’un policier de Flint a riposté et l’a finalement tuée.

La police de l’État du Michigan a confirmé qu’elle avait dirigé l’enquête qu’elle a décrite sur les réseaux sociaux comme une fusillade impliquant un officier de police de Flint.

L’éruption de coups de feu samedi après-midi a forcé le défilé des champions inspiré de Flint Juneteenth à être détourné Crédit : Reuters

« L’enquête préliminaire indique que l’officier, qui travaillait à un point de circulation pour le défilé de célébration du juin, a été visé par le seul occupant d’un véhicule qui l’a approché au point de circulation.

« Après avoir tiré, l’officier a riposté, frappant le suspect », selon un tweet.

L’officier n’a pas été blessé et les policiers de l’État affirment qu’aucun passant innocent n’a été touché au-delà de l’agresseur présumé.

« Cet incident fait toujours l’objet d’une enquête », indique le tweet.

Un périmètre de scène de crime avait été mis en place sur la rue Saginaw, rempli de cônes orange et de ruban jaune.

Des douilles d’obus usagées ont également été vues éparpillées sur le sol saturé, a rapporté MLive.

La fusillade a perturbé la commémoration de Juneteenth par la ville et Sykes a succombé à ses blessures au Hurley Medical Center, où elle a été transportée après l’incident.

Selon le lieutenant MSP Kim Vetter, le nom de l’officier n’a pas été révélé et reste en congé payé, rapporte le Detroit Free Press.

Vetter a déclaré que la police d’État était au courant des vidéos circulant sur Internet.

« Les preuves indiquent qu’elle a tourné en premier. Les vidéos des spectateurs, nous les avons et nous les utilisons dans le cadre de notre enquête », a déclaré Vetter au Detroit Free Press.

« Et il y a d’autres vidéos de surveillance dans la région … c’est un protocole d’enquête typique selon lequel ils vérifieraient toute autre vidéo disponible lors de cet incident. »