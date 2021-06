Un adolescent du Massachusetts a noyé son père pendant le «baptême» pour l’exorciser du démon alcoolique qu’il a appelé «Dirty Dan», selon les flics

Un adolescent a noyé son père alors qu’il tentait de le « baptiser » dans un étang pour le débarrasser d’un démon alcoolique qu’il appelait « Dirty Dan », selon les procureurs.

Jack Callahan, 19 ans, a été arrêté lundi à Duxbury, dans le Massachusetts, quelques heures seulement après que sa mère a appelé la police pour signaler que son père, Scott Callahan, 57 ans, avait disparu à 2 heures du matin.

La police a déclaré que Callahan était allé dans un bar de Boston pour récupérer son père qui n’était pas censé boire.

Un Uber a récupéré le couple et les a déposés à Island Creek Pond dans le Crocker Memorial Park, près de chez lui.

Cependant, le jeune Callahan rentrait chez lui seul et trempé.

Il a dit à sa mère, Wendy Callahan, qu’il ne savait pas où son père était allé.

Wendy a déclaré à la police que le garçon « agissait de manière erratique » et d’une manière qu’elle n’avait jamais vue auparavant.

L’adolescent a finalement dirigé les enquêteurs vers Crocker Memorial Park où Scott Callahan a été retrouvé au fond de l’étang, près de deux valises flottantes.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Beth Israel Deaconess à Plymouth, où il a ensuite été déclaré mort.

La police a déclaré que la victime avait de l’eau dans les poumons et une écorchure à l’arrière de la tête.

Callahan a d’abord déclaré à la police : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, je me suis évanoui », disent les enquêteurs.

Un officier a emmené l’adolescent dehors prendre l’air. Il aurait ensuite déclaré que son père l’avait frappé, qu’il s’était évanoui et que « quand je suis revenu à moi, j’entrais dans la maison trempé », a rapporté le Boston Globe.

L’adolescent aurait hyperventilé alors qu’il parlait à la police et s’est même évanoui plusieurs fois, les incitant à appeler une ambulance.

S’adressant à des policiers plus tard lundi, Callahan aurait alors informé la police qu’il s’était arrêté au parc pour fumer une cigarette avec son père.

Alors qu’il était assis au bord de l’étang, Callahan a déclaré aux flics qu’une altercation avait éclaté entre lui et son père, qui avait commencé à « le frapper au visage ».

À un moment donné de la bagarre, Callahan a commencé à plonger la tête de son père à plusieurs reprises sous la surface de l’eau, selon la police.

Le procureur adjoint du district de Plymouth, Shanan Buckingham, a déclaré mardi dans une salle d’audience que Callahan « croyait qu’il baptisait son père.

« Il a décrit qu’il tenait son père dans l’étang sur le dos comme un bébé, qu’il plongeait continuellement la tête du père dans l’eau environ quatre à huit fois », a déclaré Buckingham.

« Quand le père commençait à tousser et à s’étouffer, il levait la tête, puis quand le père commençait à se battre et à le frapper, il repoussait la tête dans l’eau.

« Il l’a fait jusqu’à ce que son père ne se débatte plus et ne flotte plus », a ajouté le procureur.

Callahan aurait déclaré aux agents que c’était à ce moment-là qu’il avait parlé à sa victime sans vie, déclarant: « Je l’ai laissé là-bas pour décider, vous pouvez venir au paradis avec moi ou en enfer.

« Je pense qu’il a choisi l’enfer », a-t-il déclaré, selon la police.

Il aurait également ajouté qu’il croyait que le corps de son père était possédé par un esprit qu’il appelait « Dirty Dan » et qu’il essayait de le baptiser dans le but d’exorciser les démons.

L’avocat de la défense de Callahan, Kevin Reddington, a qualifié les faits de l’affaire de « pour le moins bizarres ».

Il a également ajouté que son client avait commencé à se cogner la tête contre le sol à un moment donné au cours de l’interrogatoire de police, les policiers devant placer une botte en dessous comme tampon.

Reddington a déclaré qu’un psychologue avait parlé avec son client et déterminé qu’il était un danger pour lui-même.

Il a également demandé au juge d’ordonner une évaluation des compétences du jeune de 19 ans à l’hôpital d’État de Bridgewater.

« C’est un jeune homme très gentil », a déclaré l’avocat de la défense, ajoutant que Callahan n’avait aucun casier judiciaire.

« Il vient d’une famille formidable… Mon client s’inquiétait pour son père, sachant qu’il allait boire et sachant qu’il ne devrait pas boire. Il allait essayer de le ramener là où il devrait être.

Cependant, le juge a rejeté la requête et a ordonné que Callahan soit détenu sous caution pour une accusation de meurtre. Un clinicien du tribunal l’évaluera à la place.

Callahan vivait jusqu’à récemment avec son frère dans le Colorado, où il travaillait dans l’industrie forestière.

Mais après avoir subi une blessure au dos, il a été contraint de retourner chez sa mère à Duxbury pendant qu’il cherchait un traitement médical.

Buckingham a déclaré mardi qu’un témoin les avait informés que Callahan avait peut-être eu affaire à « certains problèmes de toxicomanie et de santé mentale persistants qui avaient récemment fait surface ».

Scott Callahan, quant à lui, avait des antécédents de toxicomanie ainsi qu’un traumatisme crânien et d’autres problèmes de santé « qui ont rendu ses fonctions exécutives discutables », ont déclaré les procureurs.

Jack Callahan reparaîtra devant le juge le 12 août.